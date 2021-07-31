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Умер режиссер "Блудливой Калифорнии" и "Менталиста" Дэвид фон Анкен

Новости
    31.07.2021, 15:13
Текст:   Олег Усков

Известный американский режиссер, сценарист и продюсер Дэвид фон Анкен, лауреат ряда премий, скончался в своем доме в Калифорнии в возрасте 56 лет.

Об этом сообщает Deadline. Причиной смерти стал агрессивный рак желудка, с которым режиссер сражался последние два года.

Фон Анкен родился в 1964 году. Снимать начал в 1997-м. На счету - постановка и продюсирование эпизодов множества популярных телешоу: "Переправа", "Реанимация", "Ад на колёсах", ребут "МакГайвера", "Салем", "Судная ночь", "Блудливая Калифорния" с Духовны, "Последователи", "Дневник вампира", "Обитель лжи", "Детектив Раш", "Менталист", оригинальная "Сплетница", "Тюрьма ОЗ" и так далее.

В 2006-м Дэвид поставил по собственному сценарию вестерн с Пирсом Броснаном, Лиамом Нисоном и Анжеликой Хьюстон "Водопад Ангела".

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