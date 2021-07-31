За сутки в России подтверждено 23 807 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 23 807 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В 9% случаев нет клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3514
- 2 Санкт-Петербург 1915
- 3 Московская область 1592
- 4 Нижегородская область 539
- 5 Свердловская область 512
- 6 Воронежская область 487
- 7 Красноярский край 471
- 8 Самарская область 461
- 9 Пермский край 458
- 10 Ростовская область 426
- 11 Иркутская область 399
- 12 Омская область 382
- 13 Республика Крым 379
- 14 Челябинская область 338
- 15 Оренбургская область 332
- 16 Волгоградская область 322
- 17 Хабаровский край 320
- 18 Ставропольский край 316
- 19 Астраханская область 291
- 20 Забайкальский край 285
- 21 Тюменская область 280
- 22 Республика Коми 279
- 23 Алтайский край 279
- 24 Ульяновская область 263
- 25 Краснодарский край 263
- 26 Брянская область 262
- 27 Саратовская область 259
- 28 Приморский край 258
- 29 Республика Башкортостан 256
- 30 Тверская область 255
- 31 Мурманская область 249
- 32 Липецкая область 243
- 33 Ленинградская область 238
- 34 Пензенская область 234
- 35 Вологодская область 228
- 36 Архангельская область 215
- 37 Владимирская область 210
- 38 Новосибирская область 209
- 39 Калининградская область 208
- 40 Ханты-Мансийский автономный округ 205
- 41 Республика Бурятия 201
- 42 Ярославская область 201
- 43 Кемеровская область 200
- 44 Республика Дагестан 200
- 45 Курская область 186
- 46 Республика Хакасия 179
- 47 Смоленская область 178
- 48 Республика Тыва 166
- 49 Республика Карелия 165
- 50 Севастополь 164
- 51 Удмуртская Республика 156
- 52 Новгородская область 150
- 53 Республика Саха (Якутия) 145
- 54 Белгородская область 143
- 55 Тульская область 141
- 56 Калужская область 138
- 57 Костромская область 136
- 58 Амурская область 135
- 59 Чеченская Республика 131
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
- 61 Курганская область 130
- 62 Кировская область 125
- 63 Рязанская область 124
- 64 Псковская область 119
- 65 Томская область 119
- 66 Республика Калмыкия 116
- 67 Ивановская область 115
- 68 Сахалинская область 104
- 69 Тамбовская область 93
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 71 Орловская область 83
- 72 Республика Чувашия 75
- 73 Республика Мордовия 69
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 65
- 75 Республика Марий Эл 60
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 59
- 77 Республика Адыгея 58
- 78 Республика Ингушетия 58
- 79 Республика Алтай 56
- 80 Республика Татарстан 55
- 81 Камчатский край 54
- 82 Еврейская автономная область 38
- 83 Магаданская область 32
- 84 Чукотский автономный округ 22
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 265 873 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Орловская область 0,21%
- 2. Москва, Республика Татарстан 0,23%
- 3. Кировская область, Тамбовская область 0,25%
За последние сутки подтверждено 792 смерти
- Санкт-Петербург 74
- Москва 73
- Краснодарский край 32
- Московская область 29
- Ростовская область 28
- Нижегородская область 28
- Иркутская область 28
- Пермский край 24
- Свердловская область 23
- Красноярский край 23
- Пензенская область 22
- Алтайский край 21
- Саратовская область 18
- Самарская область 17
- Челябинская область 17
- Республика Крым 14
- Волгоградская область 14
- Астраханская область 12
- Республика Дагестан 11
- Новосибирская область 11
- Липецкая область 10
- Республика Хакасия 10
- Брянская область 9
- Тульская область 9
- Республика Башкортостан 9
- Оренбургская область 9
- Костромская область 8
- Вологодская область 8
- Ленинградская область 8
- Мурманская область 8
- Чеченская Республика 8
- Ставропольский край 8
- Забайкальский край 8
- Республика Чувашия 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Смоленская область 6
- Севастополь 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Томская область 6
- Республика Бурятия 6
- Белгородская область 5
- Курская область 5
- Орловская область 5
- Тверская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Удмуртская Республика 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Сахалинская область 5
- Владимирская область 4
- Калужская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Карелия 4
- Новгородская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Воронежская область 3
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Коми 3
- Псковская область 3
- Республика Мордовия 3
- Ульяновская область 3
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Омская область 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Рязанская область 1
- Архангельская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 158 563 человека.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 19 771 человек
- Москва 4159
- Санкт-Петербург 1931
- Московская область 1815
- Красноярский край 520
- Нижегородская область 481
- Пермский край 479
- Свердловская область 471
- Хабаровский край 313
- Приморский край 306
- Волгоградская область 305
- Тверская область 298
- Республика Башкортостан 295
- Воронежская область 288
- Ростовская область 273
- Забайкальский край 271
- Челябинская область 257
- Самарская область 251
- Брянская область 249
- Иркутская область 249
- Республика Крым 230
- Саратовская область 217
- Ульяновская область 208
- Вологодская область 201
- Тюменская область 201
- Оренбургская область 198
- Кемеровская область 193
- Архангельская область 189
- Владимирская область 180
- Липецкая область 179
- Республика Дагестан 179
- Республика Карелия 177
- Ханты-Мансийский автономный округ 172
- Калининградская область 165
- Севастополь 152
- Республика Бурятия 148
- Белгородская область 145
- Курская область 134
- Костромская область 132
- Новосибирская область 132
- Ставропольский край 131
- Ямало-Ненецкий автономный округ 125
- Кабардино-Балкарская Республика 123
- Новгородская область 115
- Республика Хакасия 114
- Калужская область 105
- Рязанская область 104
- Кировская область 104
- Республика Коми 102
- Ярославская область 100
- Смоленская область 98
- Курганская область 94
- Ивановская область 92
- Алтайский край 88
- Астраханская область 87
- Сахалинская область 87
- Омская область 81
- Мурманская область 76
- Псковская область 76
- Ленинградская область 74
- Республика Чувашия 73
- Орловская область 71
- Амурская область 70
- Республика Татарстан 69
- Республика Тыва 69
- Тульская область 63
- Краснодарский край 63
- Республика Алтай 52
- Республика Мордовия 48
- Удмуртская Республика 48
- Республика Калмыкия 47
- Тамбовская область 45
- Пензенская область 45
- Томская область 39
- Республика Ингушетия 34
- Чеченская Республика 33
- Ненецкий автономный округ 31
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Республика Марий Эл 27
- Республика Адыгея 25
- Магаданская область 23
- Карачаево-Черкесская Республика 13
- Камчатский край 13
- Республика Саха (Якутия) 10
- Чукотский автономный округ 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 608 619.