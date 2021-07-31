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31.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 807 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 23 807 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В 9% случаев нет клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3514
  • 2 Санкт-Петербург 1915
  • 3 Московская область 1592
  • 4 Нижегородская область 539
  • 5 Свердловская область 512
  • 6 Воронежская область 487
  • 7 Красноярский край 471
  • 8 Самарская область 461
  • 9 Пермский край 458
  • 10 Ростовская область 426
  • 11 Иркутская область 399
  • 12 Омская область 382
  • 13 Республика Крым 379
  • 14 Челябинская область 338
  • 15 Оренбургская область 332
  • 16 Волгоградская область 322
  • 17 Хабаровский край 320
  • 18 Ставропольский край 316
  • 19 Астраханская область 291
  • 20 Забайкальский край 285
  • 21 Тюменская область 280
  • 22 Республика Коми 279
  • 23 Алтайский край 279
  • 24 Ульяновская область 263
  • 25 Краснодарский край 263
  • 26 Брянская область 262
  • 27 Саратовская область 259
  • 28 Приморский край 258
  • 29 Республика Башкортостан 256
  • 30 Тверская область 255
  • 31 Мурманская область 249
  • 32 Липецкая область 243
  • 33 Ленинградская область 238
  • 34 Пензенская область 234
  • 35 Вологодская область 228
  • 36 Архангельская область 215
  • 37 Владимирская область 210
  • 38 Новосибирская область 209
  • 39 Калининградская область 208
  • 40 Ханты-Мансийский автономный округ 205
  • 41 Республика Бурятия 201
  • 42 Ярославская область 201
  • 43 Кемеровская область 200
  • 44 Республика Дагестан 200
  • 45 Курская область 186
  • 46 Республика Хакасия 179
  • 47 Смоленская область 178
  • 48 Республика Тыва 166
  • 49 Республика Карелия 165
  • 50 Севастополь 164
  • 51 Удмуртская Республика 156
  • 52 Новгородская область 150
  • 53 Республика Саха (Якутия) 145
  • 54 Белгородская область 143
  • 55 Тульская область 141
  • 56 Калужская область 138
  • 57 Костромская область 136
  • 58 Амурская область 135
  • 59 Чеченская Республика 131
  • 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
  • 61 Курганская область 130
  • 62 Кировская область 125
  • 63 Рязанская область 124
  • 64 Псковская область 119
  • 65 Томская область 119
  • 66 Республика Калмыкия 116
  • 67 Ивановская область 115
  • 68 Сахалинская область 104
  • 69 Тамбовская область 93
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 71 Орловская область 83
  • 72 Республика Чувашия 75
  • 73 Республика Мордовия 69
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 65
  • 75 Республика Марий Эл 60
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 59
  • 77 Республика Адыгея 58
  • 78 Республика Ингушетия 58
  • 79 Республика Алтай 56
  • 80 Республика Татарстан 55
  • 81 Камчатский край 54
  • 82 Еврейская автономная область 38
  • 83 Магаданская область 32
  • 84 Чукотский автономный округ 22
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 265 873 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Орловская область 0,21%
  • 2. Москва, Республика Татарстан 0,23%
  • 3. Кировская область, Тамбовская область 0,25%
За последние сутки подтверждено 792 смерти
  • Санкт-Петербург 74
  • Москва 73
  • Краснодарский край 32
  • Московская область 29
  • Ростовская область 28
  • Нижегородская область 28
  • Иркутская область 28
  • Пермский край 24
  • Свердловская область 23
  • Красноярский край 23
  • Пензенская область 22
  • Алтайский край 21
  • Саратовская область 18
  • Самарская область 17
  • Челябинская область 17
  • Республика Крым 14
  • Волгоградская область 14
  • Астраханская область 12
  • Республика Дагестан 11
  • Новосибирская область 11
  • Липецкая область 10
  • Республика Хакасия 10
  • Брянская область 9
  • Тульская область 9
  • Республика Башкортостан 9
  • Оренбургская область 9
  • Костромская область 8
  • Вологодская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Мурманская область 8
  • Чеченская Республика 8
  • Ставропольский край 8
  • Забайкальский край 8
  • Республика Чувашия 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Смоленская область 6
  • Севастополь 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Томская область 6
  • Республика Бурятия 6
  • Белгородская область 5
  • Курская область 5
  • Орловская область 5
  • Тверская область 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Сахалинская область 5
  • Владимирская область 4
  • Калужская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Новгородская область 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Воронежская область 3
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Коми 3
  • Псковская область 3
  • Республика Мордовия 3
  • Ульяновская область 3
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Омская область 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Рязанская область 1
  • Архангельская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 158 563 человека.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 19 771 человек
  • Москва 4159
  • Санкт-Петербург 1931
  • Московская область 1815
  • Красноярский край 520
  • Нижегородская область 481
  • Пермский край 479
  • Свердловская область 471
  • Хабаровский край 313
  • Приморский край 306
  • Волгоградская область 305
  • Тверская область 298
  • Республика Башкортостан 295
  • Воронежская область 288
  • Ростовская область 273
  • Забайкальский край 271
  • Челябинская область 257
  • Самарская область 251
  • Брянская область 249
  • Иркутская область 249
  • Республика Крым 230
  • Саратовская область 217
  • Ульяновская область 208
  • Вологодская область 201
  • Тюменская область 201
  • Оренбургская область 198
  • Кемеровская область 193
  • Архангельская область 189
  • Владимирская область 180
  • Липецкая область 179
  • Республика Дагестан 179
  • Республика Карелия 177
  • Ханты-Мансийский автономный округ 172
  • Калининградская область 165
  • Севастополь 152
  • Республика Бурятия 148
  • Белгородская область 145
  • Курская область 134
  • Костромская область 132
  • Новосибирская область 132
  • Ставропольский край 131
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 125
  • Кабардино-Балкарская Республика 123
  • Новгородская область 115
  • Республика Хакасия 114
  • Калужская область 105
  • Рязанская область 104
  • Кировская область 104
  • Республика Коми 102
  • Ярославская область 100
  • Смоленская область 98
  • Курганская область 94
  • Ивановская область 92
  • Алтайский край 88
  • Астраханская область 87
  • Сахалинская область 87
  • Омская область 81
  • Мурманская область 76
  • Псковская область 76
  • Ленинградская область 74
  • Республика Чувашия 73
  • Орловская область 71
  • Амурская область 70
  • Республика Татарстан 69
  • Республика Тыва 69
  • Тульская область 63
  • Краснодарский край 63
  • Республика Алтай 52
  • Республика Мордовия 48
  • Удмуртская Республика 48
  • Республика Калмыкия 47
  • Тамбовская область 45
  • Пензенская область 45
  • Томская область 39
  • Республика Ингушетия 34
  • Чеченская Республика 33
  • Ненецкий автономный округ 31
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Республика Марий Эл 27
  • Республика Адыгея 25
  • Магаданская область 23
  • Карачаево-Черкесская Республика 13
  • Камчатский край 13
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Чукотский автономный округ 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 608 619.

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