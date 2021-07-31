За сутки в России подтверждено 23 807 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 23 807 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В 9% случаев нет клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3514

2 Санкт-Петербург 1915

3 Московская область 1592

4 Нижегородская область 539

5 Свердловская область 512

6 Воронежская область 487

7 Красноярский край 471

8 Самарская область 461

9 Пермский край 458

10 Ростовская область 426

11 Иркутская область 399

12 Омская область 382

13 Республика Крым 379

14 Челябинская область 338

15 Оренбургская область 332

16 Волгоградская область 322

17 Хабаровский край 320

18 Ставропольский край 316

19 Астраханская область 291

20 Забайкальский край 285

21 Тюменская область 280

22 Республика Коми 279

23 Алтайский край 279

24 Ульяновская область 263

25 Краснодарский край 263

26 Брянская область 262

27 Саратовская область 259

28 Приморский край 258

29 Республика Башкортостан 256

30 Тверская область 255

31 Мурманская область 249

32 Липецкая область 243

33 Ленинградская область 238

34 Пензенская область 234

35 Вологодская область 228

36 Архангельская область 215

37 Владимирская область 210

38 Новосибирская область 209

39 Калининградская область 208

40 Ханты-Мансийский автономный округ 205

41 Республика Бурятия 201

42 Ярославская область 201

43 Кемеровская область 200

44 Республика Дагестан 200

45 Курская область 186

46 Республика Хакасия 179

47 Смоленская область 178

48 Республика Тыва 166

49 Республика Карелия 165

50 Севастополь 164

51 Удмуртская Республика 156

52 Новгородская область 150

53 Республика Саха (Якутия) 145

54 Белгородская область 143

55 Тульская область 141

56 Калужская область 138

57 Костромская область 136

58 Амурская область 135

59 Чеченская Республика 131

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 130

61 Курганская область 130

62 Кировская область 125

63 Рязанская область 124

64 Псковская область 119

65 Томская область 119

66 Республика Калмыкия 116

67 Ивановская область 115

68 Сахалинская область 104

69 Тамбовская область 93

70 Кабардино-Балкарская Республика 87

71 Орловская область 83

72 Республика Чувашия 75

73 Республика Мордовия 69

74 Республика Северная Осетия-Алания 65

75 Республика Марий Эл 60

76 Карачаево-Черкесская Республика 59

77 Республика Адыгея 58

78 Республика Ингушетия 58

79 Республика Алтай 56

80 Республика Татарстан 55

81 Камчатский край 54

82 Еврейская автономная область 38

83 Магаданская область 32

84 Чукотский автономный округ 22

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 265 873 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Орловская область 0,21%

2. Москва, Республика Татарстан 0,23%

3. Кировская область, Тамбовская область 0,25% За последние сутки подтверждено 792 смерти Санкт-Петербург 74

Москва 73

Краснодарский край 32

Московская область 29

Ростовская область 28

Нижегородская область 28

Иркутская область 28

Пермский край 24

Свердловская область 23

Красноярский край 23

Пензенская область 22

Алтайский край 21

Саратовская область 18

Самарская область 17

Челябинская область 17

Республика Крым 14

Волгоградская область 14

Астраханская область 12

Республика Дагестан 11

Новосибирская область 11

Липецкая область 10

Республика Хакасия 10

Брянская область 9

Тульская область 9

Республика Башкортостан 9

Оренбургская область 9

Костромская область 8

Вологодская область 8

Ленинградская область 8

Мурманская область 8

Чеченская Республика 8

Ставропольский край 8

Забайкальский край 8

Республика Чувашия 7

Республика Саха (Якутия) 7

Смоленская область 6

Севастополь 6

Карачаево-Черкесская Республика 6

Томская область 6

Республика Бурятия 6

Белгородская область 5

Курская область 5

Орловская область 5

Тверская область 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Удмуртская Республика 5

Курганская область 5

Кемеровская область 5

Сахалинская область 5

Владимирская область 4

Калужская область 4

Ярославская область 4

Республика Карелия 4

Новгородская область 4

Республика Калмыкия 4

Воронежская область 3

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Республика Коми 3

Псковская область 3

Республика Мордовия 3

Ульяновская область 3

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Омская область 3

Приморский край 3

Хабаровский край 3

Республика Северная Осетия - Алания 2

Рязанская область 1

Архангельская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 158 563 человека. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 19 771 человек Москва 4159

Санкт-Петербург 1931

Московская область 1815

Красноярский край 520

Нижегородская область 481

Пермский край 479

Свердловская область 471

Хабаровский край 313

Приморский край 306

Волгоградская область 305

Тверская область 298

Республика Башкортостан 295

Воронежская область 288

Ростовская область 273

Забайкальский край 271

Челябинская область 257

Самарская область 251

Брянская область 249

Иркутская область 249

Республика Крым 230

Саратовская область 217

Ульяновская область 208

Вологодская область 201

Тюменская область 201

Оренбургская область 198

Кемеровская область 193

Архангельская область 189

Владимирская область 180

Липецкая область 179

Республика Дагестан 179

Республика Карелия 177

Ханты-Мансийский автономный округ 172

Калининградская область 165

Севастополь 152

Республика Бурятия 148

Белгородская область 145

Курская область 134

Костромская область 132

Новосибирская область 132

Ставропольский край 131

Ямало-Ненецкий автономный округ 125

Кабардино-Балкарская Республика 123

Новгородская область 115

Республика Хакасия 114

Калужская область 105

Рязанская область 104

Кировская область 104

Республика Коми 102

Ярославская область 100

Смоленская область 98

Курганская область 94

Ивановская область 92

Алтайский край 88

Астраханская область 87

Сахалинская область 87

Омская область 81

Мурманская область 76

Псковская область 76

Ленинградская область 74

Республика Чувашия 73

Орловская область 71

Амурская область 70

Республика Татарстан 69

Республика Тыва 69

Тульская область 63

Краснодарский край 63

Республика Алтай 52

Республика Мордовия 48

Удмуртская Республика 48

Республика Калмыкия 47

Тамбовская область 45

Пензенская область 45

Томская область 39

Республика Ингушетия 34

Чеченская Республика 33

Ненецкий автономный округ 31

Республика Северная Осетия - Алания 31

Республика Марий Эл 27

Республика Адыгея 25

Магаданская область 23

Карачаево-Черкесская Республика 13

Камчатский край 13

Республика Саха (Якутия) 10

Чукотский автономный округ 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 608 619. Ученые допустили появление штамма коронавируса со смертностью 35%