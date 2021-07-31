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Автор "Носиков-курносиков" Борис Емельянов умер от коронавируса

Новости
    31.07.2021, 15:57
Текст:   Олег Усков

Замечательный советский, российской композитор, автор музыки к ряду всенародных шлягеров Борис Михайлович Емельянов скончался 27 июля в возрасте 80 лет.

Печальную новость сообщила его дочь Наталья. Причиной названа коронавирусная инфекция.

Прощание с маэстро состоится сегодня, в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Похоронят Емельянова недалеко от могилы Жанны Фриске.

Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском в многодетной семье. Его отец работал машинистом на железной дороге. Детство и отрочество провел в Кокчетавской области, в Казахстане. Музыкой начал интересоваться рано, а первый опыт сочинения мелодий проявился у Бориса в студенческие годы.

Отслужив в армии, закончил Карагандинское музыкальное училище. Переехав в Новокузнецк, стал писать песни для местных исполнителей, устроился в ДК музыкальным руководителем. Сочинял музыку для спектаклей Новокузнецкого театра кукол. Посещая концерты заезжих столичных звезд, познакомился с Лещенко и Кобзоном. Работал пианистом в модном и престижном ресторане.

В 1972-м, когда у Емельянова и его жены Людмилы родилась дочь Наталья, просматривая как-то журнал "Работница", Борис обратил внимание на стихотворение "Носики-курносики" поэтессы Булычёвой… Так родился одноименный шлягер, который композитор посвятил Наталье.

Во время очередных гастролей Кобзона в Новокузнецке Емельянов передал певцу партитуру песни "Алёнушка" на стихи сибирского поэта Александра Кухно. Кобзону произведение понравилось, он его записал, и в 1974 году на "Мелодии" "Алёнушка" вышла на гибкой пластинке. (Не путать с "Аленушкой" Мартынова / Дементьева).

В итоге в конце 70-х одаренный композитор переехал в Москву и начал работать с поэтами Михаилом Рябининым, Борисом Дубровиным, Леонидом Дербенёвым, Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко.

Но настоящая слава пришла к Емельянову, когда в 1978-м на Центральном телевидении "Носики-курносики" прозвучали в исполнении Валентины Толкуновой. После чего песни Емельянова стали исполнять Михаил Боярский ("Сяду в скорый поезд"), Ольга Зарубина ("Уехал"), Сергей Беликов ("Снится мне деревня"), Ярослав Евдокимов, Николай Караченцов ("Подбитая птица"), Вахтанг Кикабидзе ("Подбитая птица", "У моря"), Ксения Георгиади, Ирина Понаровская ("Рябиновые бусы"), многие другие.

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