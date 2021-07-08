Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 351-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Абзац третий пункта 3 статьи 94 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 2001, N 33, ст. 3423; 2007, N 49, ст. 6079; 2015, N 27, ст. 4001) после слов "либо иные уполномоченные государственные органы" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 2002, N 12, ст. 1093; 2006, N 3, ст. 282; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 39; 2008, N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 29, ст. 3607; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4568, 4587, 4590; N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4323; N 53, ст. 7650; 2013, N 27, ст. 3464, 3477; N 52, ст. 6961; 2014, N 8, ст. 738; N 23, ст. 2932; N 42, ст. 5611; N 45, ст. 6139; N 52, ст. 7551; 2015, N 1, ст. 58; N 10, ст. 1413; N 18, ст. 2618; N 48, ст. 6724; 2016, N 5, ст. 559; N 11, ст. 1494; N 27, ст. 4219, 4220; N 52, ст. 7498; 2017, N 24, ст. 3482; 2018, N 7, ст. 975; N 31, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6953, 6966; 2021, N 1, ст. 20; N 15, ст. 2442) следующие изменения:

1) в статье 91:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Государственные, муниципальные учреждения создаются органами публичной власти федеральной территории от имени Российской Федерации или от имени федеральной территории с учетом положений федерального закона о федеральной территории.";

б) пункт 3 после слов "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти," дополнить словами "органом публичной власти федеральной территории,";

2) в статье 92:

а) пункт 1 после слов "(государственных органов)" дополнить словами ", органов публичной власти федеральной территории";

б) пункт 5 после слов "высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации," дополнить словами "органом публичной власти федеральной территории,", после слов "исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации," дополнить словами "органа публичной власти федеральной территории,";

в) абзац четвертый пункта 6 после слов "органа государственной власти субъекта Российской Федерации," дополнить словами "органа публичной власти федеральной территории,", после слов "высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации," дополнить словами "органом публичной власти федеральной территории,";

г) абзац первый пункта 9 дополнить предложением следующего содержания: "Полномочия собственника бюджетного учреждения, подведомственного органам публичной власти федеральной территории, осуществляют органы публичной власти федеральной территории в соответствии с федеральным законом о федеральной территории.";

д) пункт 11 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) в порядке, установленном органами публичной власти федеральной территории в отношении бюджетных учреждений, подведомственных органам публичной власти федеральной территории;";

3) пункт 5 статьи 10 после слов "субъект Российской Федерации" дополнить словами ", федеральная территория", после слов "органом государственной власти субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", органом публичной власти федеральной территории";

4) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) органом публичной власти федеральной территории - для бюджетных или казенных учреждений, подведомственных органам публичной власти федеральной территории;";

5) в статье 14:

а) пункт 11 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) органом публичной власти федеральной территории - в отношении бюджетных или казенных учреждений, подведомственных органам публичной власти федеральной территории;";

б) пункт 4:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"органом публичной власти федеральной территории - в отношении бюджетных или казенных учреждений, подведомственных органам публичной власти федеральной территории;";

абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами пятым - седьмым;

6) статью 15 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Полномочия учредителя бюджетного или казенного учреждения, подведомственного органам публичной власти федеральной территории, осуществляют органы публичной власти федеральной территории.";

7) пункт 21 статьи 16 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) органом публичной власти федеральной территории - в отношении бюджетных или казенных учреждений, подведомственных органам публичной власти федеральной территории;";

8) пункт 2 статьи 171 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) органом публичной власти федеральной территории - в отношении бюджетных или казенных учреждений, подведомственных органам публичной власти федеральной территории;";

9) пункт 5 статьи 18 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) органом публичной власти федеральной территории - в отношении бюджетных учреждений, подведомственных органам публичной власти федеральной территории;";

10) пункт 1 статьи 191 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) органом публичной власти федеральной территории - в отношении казенного учреждения, подведомственного органам публичной власти федеральной территории;";

11) пункт 1 статьи 28 после слов "высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации," дополнить словами "органа публичной власти федеральной территории,";

12) в статье 31:

а) пункт 1 после слов "Органы государственной власти" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории";

б) пункт 4 после слов "Органы государственной власти" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории";

13) в статье 311:

а) абзац первый пункта 1 после слов "Органы государственной власти" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории";

б) пункт 4 после слов "Субъекты Российской Федерации" дополнить словами ", федеральные территории";

в) пункт 5 после слов "бюджетов субъектов Российской Федерации," дополнить словами "бюджета федеральной территории,";

г) пункт 7 после слов "органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории", после слов "органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации," дополнить словами "органов публичной власти федеральной территории,";

д) пункт 11 после слов "органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории";

е) пункт 12 после слов "органами государственной власти" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории";

14) пункт 1 статьи 312 после слов "органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории";

15) статью 313 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. В федеральной территории "Сириус" полномочия, перечисленные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, осуществляют органы публичной власти федеральной территории "Сириус". При осуществлении указанных полномочий органами публичной власти федеральной территории "Сириус" применяются соответствующие положения настоящего Федерального закона, если настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами не установлено иное.";

16) пункт 51 статьи 32 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) в порядке, установленном органом публичной власти федеральной территории в отношении бюджетных и казенных учреждений, подведомственных органам публичной власти федеральной территории;".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 5 июля 1996 года N 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 28, ст. 3348) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) дополнить словами ", нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус";

б) дополнить частью второй следующего содержания:

"Нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус" может устанавливаться специальное регулирование отношений в области осуществления генно-инженерной деятельности в федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус".";

2) в статье 4:

а) абзац второй части первой после слов "органов местного самоуправления," дополнить словами "органов публичной власти федеральной территории "Сириус",";

б) часть вторую после слов "региональные программы" дополнить словами ", а также программа федеральной территории "Сириус".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5280; 2011, N 30, ст. 4596, 4597, 4602; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 17, ст. 2475; N 29, ст. 4396; 2016, N 22, ст. 3097; 2020, N 22, ст. 3380; N 31, ст. 5068) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Законодательство о науке и государственной научно-технической политике

1. Законодательство Российской Федерации о науке и государственной научно-технической политике состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

2. Законодательство о науке и государственной научно-технической политике в отношении организаций, расположенных на территории инновационного центра "Сколково", на территориях инновационных научно-технологических центров и осуществляющих научную (научно-исследовательскую), научно-техническую и инновационную деятельность, применяется с учетом особенностей, установленных специальными федеральными законами.

3. Органами публичной власти федеральной территории "Сириус" могут устанавливаться особенности регулирования в федеральной территории "Сириус" деятельности организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую), научно-техническую и инновационную деятельность, а также особенности регулирования отношений в области науки и государственной научно-технической политики, государственной поддержки инновационной деятельности.";

2) в пункте 1 статьи 3 слова "и законодательством субъектов Российской Федерации" заменить словами ", законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус";

3) пункт 2 статьи 7 после слов "субъектов Российской Федерации," дополнить словами "органы публичной власти федеральной территории "Сириус",";

4) статью 12 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В федеральной территории "Сириус" полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области формирования и реализации государственной научно-технической политики, предусмотренные настоящим Федеральным законом, осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус".";

5) в статье 15:

а) пункт 1 после слов "муниципальными образованиями," дополнить словами "федеральной территорией "Сириус",";

б) в пункте 2 после слов "муниципальными образованиями" дополнить словами ", федеральной территорией "Сириус", слова "законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами" заменить словами "законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус";

6) в статье 151:

а) абзац второй пункта 1 после слов "субъектами Российской Федерации," дополнить словами "федеральной территорией "Сириус",";

б) абзац второй пункта 2 дополнить словами ", уполномоченному органу публичной власти федеральной территории "Сириус";

7) статью 163 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. В федеральной территории "Сириус" полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области государственной поддержки инновационной деятельности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус".";

8) в пункте 1 статьи 164 слова "и субъектами Российской Федерации" заменить словами ", субъектами Российской Федерации и федеральной территорией "Сириус".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; 2003, N 9, ст. 805; 2007, N 7, ст. 834; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6419; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418; N 24, ст. 3372; N 29, ст. 4342, 4350; 2016, N 1, ст. 11; N 18, ст. 2487; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4823; 2018, N 32, ст. 5105; 2020, ст. 12, N 1658) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае передачи имущества органам публичной власти федеральной территории "Сириус" в соответствии с положениями Федерального закона "О федеральной территории "Сириус".";

2) часть третью статьи 81 после слов "орган государственной власти субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", орган публичной власти федеральной территории";

3) в статье 2418:

а) часть первую после слов "органами государственной власти," дополнить словами "органами публичной власти федеральной территории,";

б) часть девятую после слов "органы государственной власти," дополнить словами "органы публичной власти федеральной территории,";

в) часть двенадцатую после слов "органы государственной власти," дополнить словами "органы публичной власти федеральной территории,", после слов "на территории субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", федеральной территории";

г) часть тринадцатую после слов "органы государственной власти," дополнить словами "органы публичной власти федеральной территории,".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; 2015, N 27, ст. 3951; 2017, N 31, ст. 4765) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус" по согласованию с Правительством Российской Федерации может устанавливаться специальное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в федеральной территории "Сириус", в том числе особенности утверждения и применения санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус".";

2) статью 3 дополнить словами ", нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; 2010, N 23, ст. 2788; 2011, N 29, ст. 4292; 2015, N 27, ст. 3971; 2020, N 31, ст. 5052) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Формирование прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества в части федерального имущества, полномочия собственника в отношении которого осуществляют органы публичной власти федеральной территории "Сириус", и подготовка решения об условиях приватизации такого имущества осуществляются по согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус".";

2) абзац второй пункта 2 статьи 8 после слов "органы местного самоуправления," дополнить словами "органы публичной власти федеральной территории,";

3) пункт 1 статьи 10 после слов "органами государственной власти субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории".

Статья 8

Пункт 1 статьи 132 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2010, N 21, ст. 2524; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7043, 7061; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036, 4081; 2014, N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3370; N 48, ст. 6638, 6659; 2015, N 1, ст. 61; N 10, ст. 1426; N 27, ст. 3951, 3990, 3993; N 31, ст. 4765; 2018, N 53, ст. 8454; 2019, N 31, ст. 4416; 2021, N 1, ст. 56; N 9, ст. 1475) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

"22) без учета требования к размеру заработной платы - для иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по приоритетным направлениям развития федеральной территории "Сириус", по представлению органов публичной власти федеральной территории "Сириус";".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2007, N 49, ст. 6079; 2010, N 27, ст. 3436; 2012, N 50, ст. 6963; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4342; 2016, N 22, ст. 3097; 2019, N 52, ст. 7803; 2020, N 31, ст. 5053; N 48, ст. 7631) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Органы публичной власти федеральной территории осуществляют функции и полномочия учредителя государственных, муниципальных унитарных предприятий от имени Российской Федерации или от имени федеральной территории с учетом положений федерального закона о федеральной территории.";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "или федеральными органами исполнительной власти" заменить словами ", федеральными органами исполнительной власти или органами публичной власти федеральной территории";

в) абзац второй пункта 5 дополнить словами ", в отношении унитарных предприятий, права собственника имущества которых осуществляются в соответствии с федеральным законом о федеральной территории, - органами публичной власти федеральной территории";

2) в статье 17:

а) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Федеральные государственные предприятия, права собственника имущества которых в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус" осуществляют органы публичной власти федеральной территории "Сириус", часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляют в доход бюджета федеральной территории "Сириус" в порядке, в размере и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус".";

б) пункт 3 после слов "органами государственной власти субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории "Сириус";

3) пункт 5 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:

"Органы публичной власти федеральной территории создают унитарные предприятия и реализуют правомочия собственника имущества унитарного предприятия с учетом положений федерального закона о федеральной территории.".

Статья 10

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140) дополнить статьей 54-1 следующего содержания:

"Статья 54-1. Особенности технического регулирования при осуществлении градостроительной деятельности в границах федеральной территории "Сириус"

1. Особенности технического регулирования при подготовке документации по планировке территории, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах федеральной территории "Сириус" могут устанавливаться актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус" с учетом особенностей технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. В целях осуществления градостроительной деятельности в границах федеральной территории "Сириус" уполномоченные федеральные органы исполнительной власти вправе устанавливать особенности применения требований, предусмотренных национальными стандартами и сводами правил, либо принимать отдельные национальные стандарты и своды правил (за исключением случаев, если указанные требования напрямую влияют на безопасность зданий и сооружений, в том числе входящих в их состав систем и сетей инженерно-технического обеспечения).

3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности разработки и согласования специальных технических условий, необходимых для подготовки проектной документации и строительства зданий, сооружений в границах федеральной территории "Сириус".".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2063) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"1. Государственная служба Российской Федерации (далее - государственная служба) - профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) по обеспечению исполнения полномочий:

Российской Федерации;

федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов (далее - федеральные государственные органы);

субъектов Российской Федерации;

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы субъектов Российской Федерации);

лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов (далее - лица, замещающие государственные должности Российской Федерации);

лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации (далее - лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации);

федеральных территорий;

органов публичной власти федеральных территорий;

лиц, замещающих в федеральной территории должности, устанавливаемые федеральными законами и указами Президента Российской Федерации, а также уставом федеральной территории для непосредственного исполнения полномочий органов публичной власти федеральной территории.";

2) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральная государственная гражданская служба профессиональная служебная деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.".

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 1186; N 52, ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 19, ст. 2329; N 23, ст. 2874; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; 2017, N 1, ст. 46; N 15, ст. 2139; N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837; 2019, N 51, ст. 7484) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 после слов "полномочий федеральных государственных органов," дополнить словами "органов публичной власти федеральной территории,";

2) статью 13 после слов "федерального бюджета" дополнить словами ", бюджета федеральной территории "Сириус" с учетом положений статьи 47 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус";

3) подпункт "а" пункта 2 части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случаев, установленных частью второй статьи 4 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" и частью девятой статьи 12 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус";";

4) статью 65 после слов "федерального бюджета" дополнить словами ", бюджета федеральной территории "Сириус" с учетом положений статьи 47 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус".

Статья 13

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17) дополнить статьей 1017 следующего содержания:

"Статья 1017

Особенности осуществления градостроительной деятельности на территории федеральной территории "Сириус" устанавливаются Федеральным законом от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус" с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3126; 2007, N 46, ст. 5557; N 50, ст. 6245; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 29, ст. 3582; 2010, N 27, ст. 3436; 2011, N 30, ст. 4594; N 50, ст. 7359; 2012, N 18, ст. 2130; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4266; 2015, N 1, ст. 11; N 48, ст. 6724; 2016, N 1, ст. 11, 80; N 27, ст. 4208; 2018, N 15, ст. 2034; N 27, ст. 3956; N 31, ст. 4850; N 32, ст. 5105; N 53, ст. 8451; 2020, N 50, ст. 8046) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 после слов "органы государственной власти субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории", после слов "органами государственной власти субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории";

2) в статье 5 пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"1) концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации, или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, или орган публичной власти федеральной территории, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления. Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления органами и юридическими лицами, и концедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях. Полномочия концедента также вправе осуществлять государственная компания, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", государственная корпорация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".".

Статья 15

Внести в Федеральный закон от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007, N 31, ст. 4012; N 43, ст. 5084; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587; N 45, ст. 6321; 2012, N 50, ст. 6963; 2013, N 52, ст. 6983; 2014, N 45, ст. 6147; 2015, N 45, ст. 6202; N 48, ст. 6678; 2016, N 1, ст. 26; N 22, ст. 3097; 2017, N 24, ст. 3482; N 49, ст. 7319; 2021, N 9, ст. 1467) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 после слов "полномочий органов государственной власти," дополнить словами "полномочий органов публичной власти федеральной территории,";

2) в статье 3:

а) часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) в порядке, установленном органами публичной власти федеральной территории в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, в отношении которого полномочия собственника осуществляют органы публичной власти федеральной территории.";

б) часть 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) в порядке, установленном органами публичной власти федеральной территории в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, в отношении которого полномочия собственника осуществляют органы публичной власти федеральной территории.";

3) статью 5 дополнить частью 28 следующего содержания:

"28. Органы публичной власти федеральной территории принимают решение о создании автономного учреждения на базе имущества, в отношении которого они осуществляют полномочия собственника, от имени федеральной территории или от имени Российской Федерации с учетом положений федерального закона о федеральной территории.".

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2013, N 27, ст. 3436; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 27, ст. 4198; 2018, N 28, ст. 4149; N 32, ст. 5106; 2019, N 30, ст. 4147; N 31, ст. 4452; 2020, N 4, ст. 2013) следующие изменения:

1) статью 2 после слов "законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации," дополнить словами "нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории,";

2) пункт 5 статьи 3 после слов "органов государственной власти Российской Федерации," дополнить словами "органов публичной власти федеральной территории,";

3) статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. В федеральной территории "Сириус" полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, за исключением полномочия, предусмотренного пунктом 10 части 1 настоящей статьи, осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус" применительно к их деятельности по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в федеральной территории "Сириус" с учетом целей создания федеральной территории "Сириус" и особенностей осуществления в ее границах экономической и иной деятельности. При осуществлении указанных полномочий органами публичной власти федеральной территории "Сириус" применяются соответствующие положения настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов, если настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами не установлено иное.";

4) в статье 11:

а) в абзаце первом слова "К полномочиям органов местного самоуправления" заменить словами "1. К полномочиям органов местного самоуправления";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. В федеральной территории "Сириус" полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус" применительно к их деятельности по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в федеральной территории "Сириус" с учетом целей создания федеральной территории "Сириус" и особенностей осуществления в ее границах экономической и иной деятельности. При осуществлении указанных полномочий органами публичной власти федеральной территории "Сириус" применяются соответствующие положения настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов, если настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами не установлено иное.".

Статья 17

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 2012, N 31, ст. 4325; N 53, ст. 7582; 2013, N 30, ст. 4025, 4031; 2015, N 1, ст. 76; N 27, ст. 3993, 3995; 2016, N 48, ст. 6736; 2019, N 27, ст. 3537; 2020, N 50, ст. 8074; 2021, N 1, ст. 63) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус" может устанавливаться специальное регулирование осуществления деятельности в области физической культуры и спорта в федеральной территории "Сириус" в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус". Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе вводить экспериментальный правовой режим в федеральной территории "Сириус", направленный на развитие физической культуры и спорта.";

2) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 129 следующего содержания:

"129) осуществлять свою деятельность в федеральной территории "Сириус" непосредственно или через свое структурное подразделение, не являющееся региональной спортивной федерацией, местной спортивной федерацией;";

3) статью 41 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. В границах федеральной территории "Сириус" не создаются региональные и местные спортивные федерации, не формируются спортивные сборные команды федеральной территории "Сириус".".

Статья 18

Статью 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2013, N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4342; 2018, N 27, ст. 3954; 2021, N 1, ст. 48) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Действие настоящего Федерального закона, за исключением статьи 29 настоящего Федерального закона, распространяется на отношения, возникающие в связи с предоставлением органами публичной власти федеральной территории "Сириус" государственных и муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 19, ст. 2289; N 30, ст. 4257; 2015, N 1, ст. 72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 31, ст. 4765; 2019, N 10, ст. 887; N 49, ст. 6962; 2020, N 17, ст. 2725; N 50, ст. 8074; 2021, N 18, ст. 3058) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в части 1 слова "и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации" заменить словами ", нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус";

б) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус" может устанавливаться специальное регулирование осуществления образовательной деятельности, в том числе в части государственной регламентации образовательной деятельности, в федеральной территории "Сириус". Требования нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус" по вопросам осуществления образовательной деятельности не могут быть ниже соответствующих требований, устанавливаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе вводить экспериментальный правовой режим в федеральной территории "Сириус", направленный на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных программ, образовательных технологий, образовательных ресурсов, средств обучения и воспитания.";

2) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В федеральной территории "Сириус" полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, предусмотренные частями 1-3 настоящей статьи, осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус".";

3) статью 9 дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. В федеральной территории "Сириус" полномочия органов местного самоуправления в сфере образования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус".".

Статья 20

Внести в статью 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4342; 2020, N 17, ст. 2702; N 50, ст. 8074) следующие изменения:

а) часть 3 после слов "органы государственной власти субъектов Российской Федерации," дополнить словами "органы публичной власти федеральной территории,";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся субъектов Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, применяются к федеральным территориям, органам публичной власти федеральных территорий, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, соответственно.".

Статья 21

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2019, N 30, ст. 4129; N 31, ст. 4457; 2021, N 18, ст. 3080) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в федеральной территории "Сириус" осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус".";

2) часть 1 статьи 6 после слов "органам местного самоуправления," дополнить словами "органам публичной власти федеральной территории,";

3) в статье 7:

а) часть 4 после слов "муниципальным правовым актам," дополнить словами "нормативным правовым актам органа публичной власти федеральной территории,", после слов "в орган местного самоуправления," дополнить словами "орган публичной власти федеральной территории,";

б) часть 5 после слов "орган местного самоуправления," дополнить словами "орган публичной власти федеральной территории,";

в) часть 6 после слов "орган местного самоуправления," дополнить словами "орган публичной власти федеральной территории,";

4) в статье 8:

а) часть 21 после слов "Органами государственной власти," дополнить словами "органами публичной власти федеральной территории,";

б) пункт 1 части 7 после слов "иных государственных органов," дополнить словами "органов публичной власти федеральной территории,";

5) в статье 9:

а) часть 6 после слов "от органов государственной власти," дополнить словами "органов публичной власти федеральной территории,", после слов "орган местного самоуправления," дополнить словами "орган публичной власти федеральной территории,";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Для целей ведения государственного адресного реестра, внесения сведений об адресах в отношении объектов адресации и наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, расположенных в федеральной территории "Сириус", учитываются особенности организации местного самоуправления, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус".".

Статья 22

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4346; 2018, N 1, ст. 64) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:

"7. При организации регулярных перевозок по межрегиональному маршруту регулярных перевозок, смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок в границах федеральной территории "Сириус" уполномоченный орган публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом в отношении уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

8. При организации регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах федеральной территории "Сириус" уполномоченный орган публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом в отношении уполномоченного органа местного самоуправления.";

2) в части 1 статьи 3:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) уполномоченные органы публичной власти федеральной территории "Сириус" - органы публичной власти федеральной территории "Сириус", уполномоченные нормативным правовым актом федеральной территории "Сириус" на осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых настоящим Федеральным законом на органы публичной власти федеральной территории "Сириус";";

б) пункт 4 дополнить словами "либо в границах одного и более субъектов Российской Федерации и федеральной территории "Сириус";

в) пункт 5 дополнить словами "либо межрегиональный маршрут регулярных перевозок в границах федеральной территории "Сириус" и Краснодарского края";

г) пункт 7 после слов "в границах" дополнить словами "федеральной территории "Сириус",";

3) часть 1 статьи 16 дополнить словами ", а также органы исполнительной власти Краснодарского края и уполномоченные органы публичной власти федеральной территории "Сириус".

Статья 23

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4350; 2016, N 27, ст. 4293) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 после слов "нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории";

2) пункт 4 статьи 3 после слов "или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти," дополнить словами "или орган публичной власти федеральной территории,".

Статья 24

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 24, ст. 3398; N 53, ст. 8454; 2019, N 30, ст. 4142; 2021, N 18, ст. 3058) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) управляющая компания - российская организация, которая создана в организационно-правовой форме акционерного общества в целях осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим центром и учредителями которой выступают Правительство Российской Федерации и (или) инициатор проекта либо Правительство Российской Федерации, инициатор проекта и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен инновационный научно-технологический центр. На одну управляющую компанию могут быть возложены функции по управлению несколькими инновационными научно-технологическими центрами. Функции управляющей компании в федеральной территории "Сириус" вправе осуществлять орган публичной власти федеральной территории "Сириус";";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) лицо, участвующее в реализации проекта, - фонд, управляющая компания, дочернее общество управляющей компании, инициатор проекта, участник проекта, иное юридическое лицо, за исключением органа государственной власти, органа публичной власти федеральной территории, органа местного самоуправления, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по реализации проекта, включая обеспечение функционирования инновационного научно-технологического центра посредством предоставления товаров, работ, услуг на территории инновационного научно-технологического центра, организация, оказывающая государственную поддержку инновационной деятельности, созданная на основании федерального закона, нормативного правового акта Президента Российской Федерации, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации или нормативного правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа публичной власти федеральной территории и осуществляющая развитие инфраструктуры инновационного научно-технологического центра и (или) поддержку участников проекта;";

2) в статье 3:

а) дополнить частями 11 - 13 следующего содержания:

"11. Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные требования к содержанию предложения о создании инновационного научно-технологического центра.

12. Правительство Российской Федерации также устанавливает:

1) требования к форме предложения о создании инновационного научно-технологического центра и иной предусмотренной настоящим Федеральным законом информации о создании инновационного научно-технологического центра;

2) критерии отбора предложений о создании инновационного научно-технологического центра;

3) критерии оценки иной предусмотренной настоящим Федеральным законом информации о создании инновационного научно-технологического центра;

4) критерии эффективности функционирования инновационного научно-технологического центра.

13. Порядок рассмотрения предложений и иной предусмотренной настоящим Федеральным законом информации о создании инновационного научно-технологического центра, порядок отбора предложений и оценки указанной информации, порядок оценки эффективности функционирования инновационного научнотехнологического центра устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Данное в настоящей части ограничение не распространяется также на случаи, если указанные юридические и (или) физические лица дали согласие на включение в границы территории инновационного научно-технологического центра земельных участков, находящихся в их собственности и (или) предоставленных им.";

в) дополнить частью 52 следующего содержания:

"52. В целях создания инновационного научно-технологического центра в порядке, предусмотренном частью 51 настоящей статьи, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен инновационный научно-технологический центр, представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти следующую информацию:

1) наименование создаваемого инновационного научно-технологического центра;

2) направление (направления) научно-технологической деятельности, которая будет осуществляться на территории создаваемого инновационного научно-технологического центра;

3) перечень земельных участков (частей земельных участков), которые предлагается включить в границы территории инновационного научно-технологического центра;

4) наименование организации, которую предлагается наделить полномочиями инициатора проекта;

5) предложения по содержанию правил проекта;

6) проект решения об учреждении Правительством Российской Федерации фонда и о формировании его органов управления в случае, если учредителем (учредителями) фонда выступают Правительство Российской Федерации либо Правительство Российской Федерации и инициатор проекта;

7) предложения по перечню передаваемого фонду в качестве имущественного взноса Российской Федерации движимого и недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и необходимого для реализации проекта;

8) вид права (собственность, аренда), на котором земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, которые предлагается включить в границы создаваемого инновационного научнотехнологического центра и которые указаны в пункте 3 настоящей части, передаются фонду;

9) проект решения об определении акционерного общества, акционерами которого являются исключительно Российская Федерация и инициатор проекта либо Российская Федерация, инициатор проекта и субъект Российской Федерации, в качестве управляющей компании или о создании управляющей компании в целях осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим центром с указанием кандидатур руководителей и членов ее органов управления (за исключением общего собрания акционеров) в случае создания управляющей компании Правительством Российской Федерации, либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта, либо Правительством Российской Федерации, инициатором проекта и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен инновационный научно-технологический центр;

10) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.";

3) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) правила обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в управляющую компанию для включения в реестр лиц, участвующих в реализации проекта, без получения статуса участника проекта, а также случаи и порядок их исключения из указанного реестра;";

4) в статье 5:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Земельные участки, находящиеся в границах территории инновационного научно-технологического центра, могут принадлежать Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, федеральной территории, муниципальному образованию, фонду на праве собственности или праве аренды, управляющей компании - на праве аренды.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Не допускается распоряжение фондом земельными участками, находящимися в границах территории инновационного научно-технологического центра, принадлежащими ему на праве собственности или праве аренды, за исключением случаев передачи их в аренду (субаренду) управляющей компании, а также передачи их Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, федеральной территории либо муниципальному образованию в целях заключения концессионного соглашения. На праве собственности земельными участками в границах территории инновационного научно-технологического центра вправе владеть Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, федеральные территории, муниципальные образования, фонд.";

5) в статье 6:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Объекты инфраструктуры инновационного научно-технологического центра могут принадлежать на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию и, если это предусмотрено правилами проекта, лицам, участвующим в реализации проекта. Полномочия собственника в отношении объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, расположенного в федеральной территории "Сириус", могут осуществлять органы публичной власти федеральной территории "Сириус".";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Управляющая компания вправе устанавливать порядок и условия использования объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, а также льготные условия предоставления таких объектов лицам, участвующим в реализации проекта, соответствующие критериям, установленным правилами проекта в отношении объектов инфраструктуры инновационного научнотехнологического центра, находящихся в собственности фонда, управляющей компании или дочерних обществ управляющей компании.";

6) в статье 8:

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:

"1) за счет собственных и привлеченных средств организует строительство объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, а также использует имущество, полученное от учредителей или приобретенное по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в собственность либо во владение и (или) пользование, в целях обеспечения реализации проекта, в том числе в целях обеспечения деятельности фонда, за исключением случаев строительства объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра за счет средств третьих лиц;";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Финансовое обеспечение деятельности фонда осуществляется за счет собственных средств фонда, средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств бюджета федеральной территории, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

7) пункт 1 части 3 статьи 11 после слов "органами местного самоуправления" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории";

8) в статье 12:

а) в части 2:

в пункте 1:

подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) разработка по согласованию с фондом стратегии развития инновационного научно-технологического центра в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";

дополнить подпунктом "н" следующего содержания:

"н) реализация стратегии развития инновационного научно-технологического центра;";

подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"б) ведение реестра лиц, участвующих в реализации проекта, и предоставление органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам публичной власти федеральной территории документов, подтверждающих статус участника проекта;";

пункт 3 после слов "органами местного самоуправления" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Управляющая компания не вправе поручать третьим лицам осуществление функций, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 1, подпунктах "а", "б" и "д" пункта 2 части 2 настоящей статьи, или иным образом передавать третьим лицам право на их осуществление, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

в) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Управляющая компания вправе по соглашению с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" передавать им осуществление функций, указанных в подпунктах "а" - "л" пункта 1, пунктах 3, 4, 5 части 2 настоящей статьи.";

г) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Управляющая компания обязана ежегодно представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет о реализации стратегии развития инновационного научно-технологического центра и отчет о своей деятельности в порядке и формах, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

д) дополнить частью 101 следующего содержания:

"101. Управляющая компания обязана размещать стратегию развития инновационного научно-технологического центра, а также ежегодно публиковать отчеты, указанные в части 10 настоящей статьи, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

9) пункт 2 части 2 статьи 14 дополнить словами ", либо в случае, предусмотренном в правилах проекта, за ее пределами в срок, не превышающий трех лет, до ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, предназначенного для размещения участников проекта, при условии осуществления предусмотренной правилами проекта научно-технологической деятельности и заключения соглашения с управляющей компанией о постоянном нахождении на территории инновационного научно-технологического центра постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а также иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, после ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, предназначенного для размещения участников проекта";

10) в статье 15:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Управляющая компания также вправе оказывать услуги таможенного представителя в отношении товаров (химических, физических, биологических реактивов, реагентов и иных веществ, препаратов, предназначенных для научно-исследовательских и (или) различных лабораторных работ), ввозимых для целей их использования на территории Российской Федерации участниками проекта и иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления образовательной и (или) научно-технологической деятельности.";

б) часть 3 после слов "участниками проекта," дополнить словами "а также в отношении товаров (химических, физических, биологических реактивов, реагентов и иных веществ, препаратов, предназначенных для научно-исследовательских и (или) различных лабораторных работ), ввозимых для целей их использования на территории Российской Федерации участниками проекта и иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления образовательной и (или) научно-технологической деятельности,";

в) часть 4 после слов "участниками проекта," дополнить словами "а также в отношении товаров (химических, физических, биологических реактивов, реагентов и иных веществ, препаратов, предназначенных для научно-исследовательских и (или) различных лабораторных работ), ввозимых для целей их использования на территории Российской Федерации участниками проекта и иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления образовательной и (или) научно-технологической деятельности,";

г) часть 5 после слов "участниками проекта" дополнить словами ", а также при ввозе товаров (химических, физических, биологических реактивов, реагентов и иных веществ, препаратов, предназначенных для научно-исследовательских и (или) различных лабораторных работ), ввозимых для целей их использования на территории Российской Федерации участниками проекта и иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления образовательной и (или) научно-технологической деятельности,";

11) часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) требование к размеру заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированного специалиста, предусмотренное Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", не применяется.";

12) в статье 21:

а) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. При осуществлении медицинской деятельности организации, указанные в части 1 настоящей статьи, обладают всеми правами, предоставляемыми организациям, имеющим соответствующие лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обладателям документов, выданных указанными в части 1 настоящей статьи организациями, предоставляются те же права, что и обладателям документов, выданных организациями, имеющими соответствующие лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

б) дополнить частями 101 и 102 следующего содержания:

"101. При осуществлении образовательной деятельности организации, указанные в части 3 настоящей статьи, работники и обучающиеся указанных организаций обладают всеми правами, предоставляемыми организациям, получившим соответствующие лицензии и государственную аккредитацию на осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, работникам и обучающимся таких организаций соответственно. Документы об образовании и (или) о квалификации, выдаваемые организациями, указанными в части 3 настоящей статьи, дают их обладателям права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей документов об образовании и (или) о квалификации установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образца.

102. Инициатор проекта и организации, указанные в части 3 настоящей статьи, учредителями которых является инициатор проекта, вправе реализовывать образовательные программы высшего образования, разработанные на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, и наделяются правами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым пункта 31 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", если это предусмотрено правилами проекта.".

Статья 25

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин