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Рубрика: В мире

Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19

Фото: AP Photo/Michael Conroy Фото: AP Photo/Michael Conroy
Фото: AP Photo/Michael Conroy

Около ста миллионов американцев всё ещё не прошли вакцинацию, и резкий скачок заболеваемости в США связан именно с этим, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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"Если вы посмотрите на рост числа заражений, то увидите, что среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос. Вы знаете, что нам на самом деле нужно делать - и мы повторяем это снова и снова. Правда в том, что у нас в стране есть 100 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не вакцинируются. Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых", - приводит РИА Новости слова Фаучи, сказанные в ходе интервью на ABC News.

При этом с точки зрения тяжести симптомов именно те, кто не вакцинировался, "особенно уязвимы", подчеркнул инфекционист.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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