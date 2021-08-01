Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19

Около ста миллионов американцев всё ещё не прошли вакцинацию, и резкий скачок заболеваемости в США связан именно с этим, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

"Если вы посмотрите на рост числа заражений, то увидите, что среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос. Вы знаете, что нам на самом деле нужно делать - и мы повторяем это снова и снова. Правда в том, что у нас в стране есть 100 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не вакцинируются. Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых", - приводит РИА Новости слова Фаучи, сказанные в ходе интервью на ABC News.

При этом с точки зрения тяжести симптомов именно те, кто не вакцинировался, "особенно уязвимы", подчеркнул инфекционист.