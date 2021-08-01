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1 августа 2021 г. 18:00
"Родина"
Текст: Елена Новосёлова
Родина - № 8(821)

Учитель истории

Российское историческое общество бьет тревогу: из-за дефицита учителей наука о прошлом остается без будущего
Сегодня на исторических факультетах России учатся лишь около 17 тысяч студентов - 0,4 процента всего студенчества. При том что в таких крупных учебных центрах, как Брянский, Приамурский, Рязанский, Смоленский госуниверситеты, полностью прекращается прием абитуриентов-бюджетников, желающих заниматься историей. Если тенденция сохранится, то к 2050 году в нашей стране останется менее 130 тысяч человек с высшим историческим образованием.
Сегодня на исторических факультетах России учатся лишь около 17 тысяч студентов - 0,4 процента всего студенчества. Фото: РИА Новости
Сегодня на исторических факультетах России учатся лишь около 17 тысяч студентов - 0,4 процента всего студенчества. Фото: РИА Новости

Один историк на тысячу россиян. Микроскопически мало...

Об этом с тревогой говорили участники ежегодного Общего собрания Российского исторического общества (РИО). Собрание, посвященное подведению итогов Года Памяти и Славы, открылось экскурсией по уникальной выставке карт начала Великой Отечественной войны. Среди них - трофейная карта операции "Барбаросса", составленная специально для высшего руководства рейха. Именно она висела в кабинете фюрера 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.

Фото: РИА Новости

А затем началась заинтересованная дискуссия, где главной темой стало историческое образование - приоритет в работе РИО, по словам его председателя Сергея Нарышкина:

- В ближайшее время Обществу предстоит включиться в процесс распределения бюджетных мест на исторические специальности. Для координации наших усилий в этом направлении предлагается создать Комиссию РИО по вопросам высшего исторического образования. Полагаю, что ее мог бы возглавить член Совета Российского исторического общества, статс-секретарь - заместитель министра юстиции Российской Федерации Андрей Викторович Логинов. В состав комиссии войдут представители ведущих вузов - членов РИО, представители региональных отделений и руководящих органов Общества, а также представители Росархива...

Выстраивая эту работу, нам вместе с министерством предстоит найти баланс между поддержкой традиционно сильных образовательных центров и необходимостью развивать историческое образование во всех регионах страны. К сожалению, на сегодняшний день есть субъекты Федерации, в которых подготовка историков прекращена вообще.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чубарьян, сопредседатель РИО, научный руководитель Института всеобщей истории РАН и руководитель Ассоциации учителей истории и обществознания:

- Необходимо усилить связь с учительским сообществом. Недавно у меня была встреча с руководителями 50 региональных отделений Ассоциации. Они едины во мнении о необходимости проведения съезда учителей истории. Предлагаем собрать его 7 октября, т.е. в последний день Международного конгресса учителей истории.

РИО должно обратить внимание на сетевые ресурсы, которыми пользуются и школьники, и студенты. Было бы правильным создавать собственные блоги с проверенными на достоверность документами и профессиональными ведущими.

Важно сосредоточиться на историческом просвещении. В частности, подготовить сводный исторический материал, которым могли бы пользоваться все, кто интересуется прошлым, а также педагоги и учащиеся. Это классика такой работы: музеи, библиотеки, театры, возрожденное на новой основе общество "Знание", которое играло когда-то очень серьезную роль в просвещении. Думаю, что это было бы хорошим подспорьем в историческом образовании.

Анатолий Деревянко, сопредседатель РИО, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН:

- Нужно возрождать краеведение в образовании. С чего начинается Родина? Ответ прост и сложен одновременно. Вроде бы и ясно, что с семьи, села, улицы, с места, где ты родился. Но почему тогда в педвузах не учат краеведению?

Именно на этом предмете у молодежи должно возникать чувство гордости за свою богатейшую историю, за великие традиции. И главный знаток своего края в небольшом городке или селе, конечно же, учитель истории. Поэтому и готовить его в вузе нужно с акцентом на краеведение.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Российское историческое общество стало наследником Императорского Русского исторического общества, которое просуществовало немногим более полувека с 1866 до 1920 года. Февральская революция лишила его финансирования из средств отрекшегося от престола императора. Октябрьский переворот привел к казни председателя Общества великого князя Николая Михайловича и разгрому служебной квартиры секретаря РИО в Ново-Михайловском дворце.

Председателем РИО избран глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Фото: Владислав Фронин

К середине 1920 года Общество насчитывало всего 8 членов. Они объявили о самоликвидации.

Новая история началась 20 июня 2012 года, который был объявлен Годом истории. Целью РИО, в дореволюционных традициях, стало объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для популяризации отечественной и мировой истории и сохранения национальной памяти.

Председателем РИО избран глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Соучредителями стали Российская академия наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека, а отделения РИО сегодня действуют более чем в 50 регионах страны.

Среди важнейших дел за девять лет возрожденного РИО - подготовка к празднованию 400-летия дома Романовых, участие в создании концепции единого учебника истории, исследовательская и организационная работа к 80-летию начала Великой Отечественной войны и 60-летию первого полета человека в космос, 800-летию Александра Невского, 200-летию Федора Достоевского и Николая Некрасова.

ПЛАНЫ

В будущем году РИО будет разрабатывать важнейшие для формирования исторической культуры страны проекты. Вот некоторые из них:

Фото: Константин Завражин/ РГ
Чем Александр Невский важен для современной России

- 350-летие со дня рождения Петра Первого (1672),

- 250-летие со дня рождения Михаила Сперанского (1772),

- 150-летие основания Государственного Исторического музея (1872),

- 100-летие окончания Гражданской войны в России (1922),

- 100-летие образования СССР (1922).

Со всеми проектами Российского исторического общества до 2024 года можно ознакомиться на сайте РИО: https://historyrussia.org/2015-07-31-07-38-09/nashi-prioritety.html

"Родина" вместе с членами Российского исторического общества и всеми заинтересованными читателями продолжит разговор, начатый на Общем собрании РИО.

Подготовила Елена Новосёлова

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