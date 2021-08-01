Директор Института российской истории РАН Юрий Петров. Фото: РИА Новости

- Юрий Александрович, какие исторические аргументы к тезису президента "Украинцы и русские единый народ" вы назвали бы прежде всего?

- Единая история, единая колыбель - древнерусское государство. Единая вера православная. Все это и есть те самые факторы, которые позволяют нам говорить о том, что между тремя славянскими народами - белорусами, русскими и украинцами - есть несомненное единство и братство.

Считаю, что с исторической точки зрения мы можем говорить об этом вполне уверенно. Несмотря на то, что в советское время, разделив страну на республики, разделили народы. Но мы действительно настолько близки, что можно говорить о том, что мы единый народ. С определенными регионами особенностями и спецификой.

Статья Владимира Путина мгновенно разлетелась по всему миру.

- В дискуссиях с украинскими историками труднее всего дается тема происхождения древнерусского государства. На Украине больше любят говорить о происхождении украинской государственности...

- Украинская историографическая традиция исходит из позиции Михаила Грушевского, о котором, кстати, упомянуто в статье Президента. Грушевский создал теорию особого происхождения украинцев вне прямой связи с великороссами. На его взгляд, южная Русь после татар ушла в направлении Польши и Литвы. Там сложилась настоящая Русь - российская нация. А те, кто жил на северо-востоке, для него и для его последователей - не Русь, а Московия. Или Россия имперского периода.

Это попытка развести народы, объявить, что они совершенно разные не только по месту их проживания, но и по историческому пути. Из этой концепции исходит не только современная украинская историография, но и общественное мнение политических верхов.

Я думаю, что это абсолютно неверная посылка. И в XV, и в XVI, и в XVII веках сохранялась внутренняя фундаментальная общность в виде православной веры и языка. Она не была разрушена даже в период, когда часть южных земель отошла Литве и Польше, включившись в состав Речи Посполитой. Мне кажется, об этом гениально написал Николай Васильевич Гоголь в "Тарасе Бульбе". Именно там запорожские казаки говорят: мы русские и православные. И именно этим объясняется выбор гетмана Богдана Хмельницкого в 1654 году, решившего уйти не под польского короля, который не гарантировал сохранение православной веры, а к московскому царю, под его высокую руку. Затем, чтобы сохранить национальную и религиозную идентичность, чтобы не пропал народ.

Указ Екатерины II об образовании Новороссийской губернии. 1764 год.

- Ваш институт выпустил научную монографию "История Новороссии", которая посвящена Северному Причерноморью, вошедшему в состав Российской империи в конце XVIII века. К исторической Новороссии принадлежат области юга и юго-востока современной Украины. Чего ее власти не понимают о Донбассе?

- Новороссия - это слово придумала Екатерина II для вновь присоединенных земель Причерноморья. Эти земли в основном пустовали, постоянного населения практически не было. Иногда появлялись кочевники. Поэтому с XVIII века эта степь стала заселяться разными, кстати говоря, народами. И греки, и сербы туда переезжали, ища спасения от Османского владычества. Этот район осваивался всегда как полиэтничный, но, разумеется, с преобладанием русского населения, которое прибывало из центральных губерний. Шли туда и украинцы.

Новороссия стала всемирно известной в конце XIX века, когда там была создана громадная индустриальная база, тот самый Донбасс. Он был детищем Новороссии, в этом месте сложились особые национальные отношения, особая культура с преобладанием великорусской. Язык на Донбассе своеобразный, смесь великорусского с украинским - суржик. Тем не менее эти районы всегда себя идентифицировали как Россию, а не как Малороссию, то бишь, Украину.

Отсюда и исторические корни противостояния, которое никак не утихнет на востоке Украины. Противостояние это связано, прежде всего, с тем, что у этого района своя глубокая историческая специфика, которая киевскими властями не учитывается. Они пытаются, что называется, переломить через коленку жителей Донбасса. И пока не будет найден взаимно приемлемый вариант отношений, этот дух Новороссии, думаю, будет противостоять киевскому националистическому проекту украинизации.

А. Кившенко. Переяславская Рада. 1654 год. Воссоединение Украины с Россией. 1880 год.

- Президент в своей статье, говоря о сосуществовании русского и украинского народа, подчеркивает: "Не собираюсь ничего идеализировать". В нашей общей истории было немало болезненных точек...

- Ученые-историки никогда и не умалчивали об этом. И не только ученые. Сразу вспоминается знаменитая поэма середины XIX века графа Алексея Константиновича Толстого "История государства Российского от Гостомысла до Тимашева". Вот обращение к Екатерине II:

"Madame, при вас на диво

Порядок расцветет, -

Писали ей учтиво

Вольтер и Дидерот,

Лишь надобно народу,

Которому вы мать,

Скорее дать свободу,

Скорей свободу дать".

"Messieurs, - им возразила Она, - vous me comblez"

Господа, вы слишком добры ко мне

И тотчас прикрепила украинцев к земле".

То есть было введено крепостное право. В статье Президента упоминаются и ограничения, и преследования украиноязычной прессы и литературы. Это было, и эти моменты мы никогда не забывали.

А то, что об этом теперь сказано прямо и откровенно, как раз, мне кажется, очень хороший момент. Потому что лишает наших оппонентов аргумента, что мы скрываем некоторые конфликтные факты и события нашей совместной истории.

Карта Новороссии XVIII века.

- Вы рассчитываете, что статья Президента России всколыхнет историческое сообщество Украины?

- Не могу предугадать. Статья полна исторических деталей, особенно это касается древнего и средневекового периодов. Думаю, что в Академии наук Украины будет реакция. Вообще, давно назрела наша встреча с украинскими коллегами-историками. К сожалению, с их стороны такого желания пока нет. Но мы готовы провести конференцию "Россия и Украина. Историческое прошлое и современные реалии". Мне кажется, что это было бы очень полезно для наших стран.

Очередная публикация рубрики "Родичi Родины", посвященной общему прошлому двух братских народов, - на стр. 56.