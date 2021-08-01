Подлодку США окрестили с третьей попытки

Во время церемонии крещения американской атомной подлодки Hyman G. Rickover произошла заминка - традиционную бутылку шампанского о борт корабля удалось разбить только с третьей попытки.

Честь разбить бутылку предоставили Дарлин Гринерт, жене бывшего начальника ВМС США, но она решила устроить сюрприз и в последний момент передала бутылку в специальном металлическом чехле, защищающем от разлета осколков, своей дочери Саре.

Женщина дважды безрезультатно ударила шампанским о борт субмарины. После подсказки от военных бутылку удалось разбить. Несмотря на то, что подобная заминка считается у моряков плохой приметой, успешную попытку встретили аплодисментами, пишет ТАСС.

Церемония крещения нового корабля (соответствует российскому спуску на воду) прошла 31 июля на верфи в Гротоне, Коннектикут. Ударная АПЛ Hyman G. Rickover относится с классу Virginia. Подлодка водоизмещением 7800 тонн и стоимостью 2,7 миллиарда долларов вооружена торпедами и 12 крылатыми ракетами Tomahawk.