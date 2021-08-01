В Якутске произошла утечка на подземном газопроводе

В Якутске обнаружена утечка газа под дорожным полотном. На месте происшествия работают несколько аварийных бригад и спасатели.

Утечка газа произошла на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 мм по улице 50 лет Октября, напротив дома № 4/2.

В районе аварии ограничено движение автотранспорта. Аварийные бригады управления газораспределительных сетей "Сахатранснефтегаз" перекрыли поврежденный участок задвижками, ведется выпуск газа.

- К месту происшествия прибыли подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщает ГУ МЧС России по Республике Саха. - Выставлен пост пожарной безопасности в составе 10 человек и 2 АЦ.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате аварии нет. Жилые дома и социально-значимые объекты от газа не отключены. Утечка произошла на резервном трубопроводе ГРЭС-1 города Якутска.