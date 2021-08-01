В Пятигорске мужчина сбросил блин от штанги на иномарку соседки

В столице СКФО возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Мужчина подозревается в порче соседской автомашины, припаркованной под окнами многоэтажного дома.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю, пятигорчанин сбросил на иномарку "пятикилограммовый металлический блин от штанги советских времен из окна своей квартиры на пятом этаже".

После этого необычного инцидента владелица поврежденного авто написала заявление в полицию. По ее словам, машине в результате попадания тяжелого металлического предмета причинен значительный материальный ущерб - повреждено лобовое стекло, капот и пластмассовые детали.

Когда же местные участковые установили личность злоумышленника и пришли к нему домой, то 37-летний мужчина свой поступок "объяснить никак не смог".

Следствие по этому делу ведут сотрудники ОМВД России по городу Пятигорску.