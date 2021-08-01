Житель Ставрополья угрожал коммунальщикам ножом и гранатой

Местный житель Железноводска угрожал коммунальщикам, косившим траву, ножом и гранатой. Об этом сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев на своей странице в Instagram.

"Между жизнью и смертью оказались коммунальщики Железноводска, - написал он. - Во время покоса травы на улицах города-курорта к ним вышел житель и потребовал прекратить косить траву, так как шум от газонокосилки мешал ему отдыхать. Мужчина зашел в дом и вышел с ножом и гранатой, пригрозив косарям расправой. Такого за пять лет моей работы еще не было".

В результате граната оказалась муляжом, но это не освобождает виновника угроз от ответственности.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые доставили возмутителя спокойствия в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.