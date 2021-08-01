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01.08.2021 12:02
Рубрика: Происшествия

В электричку недалеко от Крымского моста врезался бензовоз

Текст: Александр Ершов
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани

В воскресенье утром под Анапой произошло ДТП с участием направлявшейся от Крымского моста в кубанский город-курорт электрички и бензовоза. Во время аварии пострадал водитель грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: МЧС России по РК
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По предварительным данным правоохранителей, в 08.30 первого августа в пригородном поселок Виноградный (он находится в 18 километрах от Анапы) 29-летний водитель бензовоза "Нефаз", который вез дизельное топлива, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Здесь грузовик совершил столкновение с электричкой, следовавшей из крымского города Керчь в Анапу.

В результате совершения дорожно-транспортного происшествия водитель бензовоза "Нефаз" с различными травмами доставлен в главную анапскую городскую больницу.

В данный момент проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым

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