В электричку недалеко от Крымского моста врезался бензовоз

В воскресенье утром под Анапой произошло ДТП с участием направлявшейся от Крымского моста в кубанский город-курорт электрички и бензовоза. Во время аварии пострадал водитель грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным правоохранителей, в 08.30 первого августа в пригородном поселок Виноградный (он находится в 18 километрах от Анапы) 29-летний водитель бензовоза "Нефаз", который вез дизельное топлива, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Здесь грузовик совершил столкновение с электричкой, следовавшей из крымского города Керчь в Анапу.

В результате совершения дорожно-транспортного происшествия водитель бензовоза "Нефаз" с различными травмами доставлен в главную анапскую городскую больницу.

В данный момент проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства ДТП.