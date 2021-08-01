За сутки в России подтверждено 22 804 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2484

2 Санкт-Петербург 1911

3 Московская область 1658

4 Нижегородская область 535

5 Свердловская область 520

6 Воронежская область 486

7 Красноярский край 468

8 Пермский край 467

9 Самарская область 463

10 Ростовская область 429

11 Иркутская область 401

12 Омская область 386

13 Республика Крым 381

14 Челябинская область 342

15 Оренбургская область 337

16 Хабаровский край 317

17 Волгоградская область 317

18 Ставропольский край 314

19 Астраханская область 288

20 Забайкальский край 283

21 Тюменская область 282

22 Республика Коми 281

23 Алтайский край 276

24 Ульяновская область 265

25 Краснодарский край 264

26 Республика Башкортостан 258

27 Тверская область 256

28 Саратовская область 256

29 Приморский край 255

30 Брянская область 254

31 Липецкая область 244

32 Мурманская область 241

33 Ленинградская область 239

34 Пензенская область 232

35 Вологодская область 227

36 Архангельская область 224

37 Владимирская область 206

38 Республика Дагестан 205

39 Калининградская область 203

40 Кемеровская область 201

41 Ярославская область 199

42 Новосибирская область 199

43 Республика Бурятия 198

44 Ханты-Мансийский автономный округ 198

45 Курская область 195

46 Республика Хакасия 177

47 Республика Тыва 165

48 Смоленская область 163

49 Удмуртская Республика 163

50 Республика Карелия 161

51 Республика Саха (Якутия) 160

52 Севастополь 159

53 Новгородская область 151

54 Белгородская область 141

55 Калужская область 139

56 Костромская область 138

57 Тульская область 138

58 Амурская область 137

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 132

60 Курганская область 132

61 Чеченская Республика 127

62 Рязанская область 125

63 Кировская область 124

64 Томская область 118

65 Ивановская область 117

66 Псковская область 116

67 Республика Калмыкия 114

68 Сахалинская область 109

69 Тамбовская область 96

70 Кабардино-Балкарская Республика 88

71 Орловская область 80

72 Республика Чувашия 73

73 Республика Мордовия 70

74 Республика Северная Осетия-Алания 63

75 Республика Марий Эл 61

76 Карачаево-Черкесская Республика 60

77 Республика Ингушетия 56

78 Камчатский край 55

79 Республика Адыгея 55

80 Республика Алтай 54

81 Республика Татарстан 51

82 Еврейская автономная область 41

83 Магаданская область 29

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 9 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 288 677 случаев (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,16 %

2. Орловская область 0,2%

3. Республика Татарстан 0,21% За последние сутки подтверждено 789 смертей: Москва 78

Санкт-Петербург 67

Краснодарский край 33

Московская область 32

Пермский край 30

Нижегородская область 28

Ростовская область 27

Иркутская область 25

Красноярский край 23

Свердловская область 22

Пензенская область 21

Алтайский край 18

Челябинская область 17

Самарская область 15

Саратовская область 15

Ленинградская область 13

Волгоградская область 13

Республика Дагестан 12

Владимирская область 10

Воронежская область 10

Республика Крым 10

Астраханская область 10

Ульяновская область 10

Тюменская область 10

Липецкая область 9

Мурманская область 9

Чеченская Республика 9

Рязанская область 8

Тульская область 8

Республика Башкортостан 8

Республика Чувашия 8

Новосибирская область 8

Омская область 8

Брянская область 7

Вологодская область 7

Ставропольский край 7

Оренбургская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Курская область 6

Республика Марий Эл 6

Удмуртская Республика 6

Республика Хакасия 6

Кемеровская область 6

Республика Бурятия 6

Забайкальский край 6

Калужская область 5

Ярославская область 5

Севастополь 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Татарстан 5

Республика Саха (Якутия) 5

Приморский край 5

Орловская область 4

Смоленская область 4

Новгородская область 4

Сахалинская область 4

Белгородская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Калмыкия 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Псковская область 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Еврейская автономная область 2

Республика Коми 1

Республика Ингушетия 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 159 352 человека. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 17 271 человек: Москва 3475

Московская область 1714

Санкт-Петербург 1700

Красноярский край 530

Нижегородская область 487

Свердловская область 452

Пермский край 401

Хабаровский край 308

Ростовская область 282

Приморский край 278

Волгоградская область 274

Воронежская область 269

Брянская область 253

Тверская область 246

Самарская область 246

Ульяновская область 246

Челябинская область 233

Кемеровская область 195

Тюменская область 192

Республика Башкортостан 187

Республика Дагестан 184

Оренбургская область 184

Вологодская область 178

Владимирская область 176

Республика Карелия 176

Иркутская область 174

Архангельская область 173

Забайкальский край 173

Калининградская область 151

Республика Коми 141

Ставропольский край 140

Курская область 138

Республика Крым 137

Кабардино-Балкарская Республика 135

Саратовская область 124

Ямало-Ненецкий автономный округ 115

Новгородская область 109

Ханты-Мансийский автономный округ 106

Тамбовская область 105

Калужская область 102

Смоленская область 102

Рязанская область 101

Кировская область 98

Омская область 98

Республика Бурятия 98

Ярославская область 97

Астраханская область 95

Липецкая область 94

Курганская область 91

Севастополь 90

Ивановская область 87

Мурманская область 82

Сахалинская область 72

Алтайский край 71

Ленинградская область 70

Республика Чувашия 69

Амурская область 66

Орловская область 65

Республика Тыва 61

Тульская область 60

Краснодарский край 58

Республика Калмыкия 55

Удмуртская Республика 51

Республика Адыгея 47

Республика Мордовия 45

Пензенская область 42

Томская область 37

Белгородская область 36

Новосибирская область 36

Чеченская Республика 34

Республика Алтай 34

Республика Хакасия 30

Псковская область 26

Республика Ингушетия 26

Республика Северная Осетия - Алания 26

Республика Марий Эл 24

Магаданская область 23

Костромская область 20

Карачаево-Черкесская Республика 15

Камчатский край 12

Республика Саха (Якутия) 10

Чукотский автономный округ 10

Ненецкий автономный округ 9

Республика Татарстан 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 625 890.