За сутки в России подтверждено 22 804 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2484
- 2 Санкт-Петербург 1911
- 3 Московская область 1658
- 4 Нижегородская область 535
- 5 Свердловская область 520
- 6 Воронежская область 486
- 7 Красноярский край 468
- 8 Пермский край 467
- 9 Самарская область 463
- 10 Ростовская область 429
- 11 Иркутская область 401
- 12 Омская область 386
- 13 Республика Крым 381
- 14 Челябинская область 342
- 15 Оренбургская область 337
- 16 Хабаровский край 317
- 17 Волгоградская область 317
- 18 Ставропольский край 314
- 19 Астраханская область 288
- 20 Забайкальский край 283
- 21 Тюменская область 282
- 22 Республика Коми 281
- 23 Алтайский край 276
- 24 Ульяновская область 265
- 25 Краснодарский край 264
- 26 Республика Башкортостан 258
- 27 Тверская область 256
- 28 Саратовская область 256
- 29 Приморский край 255
- 30 Брянская область 254
- 31 Липецкая область 244
- 32 Мурманская область 241
- 33 Ленинградская область 239
- 34 Пензенская область 232
- 35 Вологодская область 227
- 36 Архангельская область 224
- 37 Владимирская область 206
- 38 Республика Дагестан 205
- 39 Калининградская область 203
- 40 Кемеровская область 201
- 41 Ярославская область 199
- 42 Новосибирская область 199
- 43 Республика Бурятия 198
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 198
- 45 Курская область 195
- 46 Республика Хакасия 177
- 47 Республика Тыва 165
- 48 Смоленская область 163
- 49 Удмуртская Республика 163
- 50 Республика Карелия 161
- 51 Республика Саха (Якутия) 160
- 52 Севастополь 159
- 53 Новгородская область 151
- 54 Белгородская область 141
- 55 Калужская область 139
- 56 Костромская область 138
- 57 Тульская область 138
- 58 Амурская область 137
- 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
- 60 Курганская область 132
- 61 Чеченская Республика 127
- 62 Рязанская область 125
- 63 Кировская область 124
- 64 Томская область 118
- 65 Ивановская область 117
- 66 Псковская область 116
- 67 Республика Калмыкия 114
- 68 Сахалинская область 109
- 69 Тамбовская область 96
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 71 Орловская область 80
- 72 Республика Чувашия 73
- 73 Республика Мордовия 70
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 63
- 75 Республика Марий Эл 61
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 60
- 77 Республика Ингушетия 56
- 78 Камчатский край 55
- 79 Республика Адыгея 55
- 80 Республика Алтай 54
- 81 Республика Татарстан 51
- 82 Еврейская автономная область 41
- 83 Магаданская область 29
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 9
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 288 677 случаев (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва 0,16 %
- 2. Орловская область 0,2%
- 3. Республика Татарстан 0,21%
За последние сутки подтверждено 789 смертей:
- Москва 78
- Санкт-Петербург 67
- Краснодарский край 33
- Московская область 32
- Пермский край 30
- Нижегородская область 28
- Ростовская область 27
- Иркутская область 25
- Красноярский край 23
- Свердловская область 22
- Пензенская область 21
- Алтайский край 18
- Челябинская область 17
- Самарская область 15
- Саратовская область 15
- Ленинградская область 13
- Волгоградская область 13
- Республика Дагестан 12
- Владимирская область 10
- Воронежская область 10
- Республика Крым 10
- Астраханская область 10
- Ульяновская область 10
- Тюменская область 10
- Липецкая область 9
- Мурманская область 9
- Чеченская Республика 9
- Рязанская область 8
- Тульская область 8
- Республика Башкортостан 8
- Республика Чувашия 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 8
- Брянская область 7
- Вологодская область 7
- Ставропольский край 7
- Оренбургская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Курская область 6
- Республика Марий Эл 6
- Удмуртская Республика 6
- Республика Хакасия 6
- Кемеровская область 6
- Республика Бурятия 6
- Забайкальский край 6
- Калужская область 5
- Ярославская область 5
- Севастополь 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Татарстан 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Приморский край 5
- Орловская область 4
- Смоленская область 4
- Новгородская область 4
- Сахалинская область 4
- Белгородская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Псковская область 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Коми 1
- Республика Ингушетия 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 159 352 человека.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 17 271 человек:
- Москва 3475
- Московская область 1714
- Санкт-Петербург 1700
- Красноярский край 530
- Нижегородская область 487
- Свердловская область 452
- Пермский край 401
- Хабаровский край 308
- Ростовская область 282
- Приморский край 278
- Волгоградская область 274
- Воронежская область 269
- Брянская область 253
- Тверская область 246
- Самарская область 246
- Ульяновская область 246
- Челябинская область 233
- Кемеровская область 195
- Тюменская область 192
- Республика Башкортостан 187
- Республика Дагестан 184
- Оренбургская область 184
- Вологодская область 178
- Владимирская область 176
- Республика Карелия 176
- Иркутская область 174
- Архангельская область 173
- Забайкальский край 173
- Калининградская область 151
- Республика Коми 141
- Ставропольский край 140
- Курская область 138
- Республика Крым 137
- Кабардино-Балкарская Республика 135
- Саратовская область 124
- Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- Новгородская область 109
- Ханты-Мансийский автономный округ 106
- Тамбовская область 105
- Калужская область 102
- Смоленская область 102
- Рязанская область 101
- Кировская область 98
- Омская область 98
- Республика Бурятия 98
- Ярославская область 97
- Астраханская область 95
- Липецкая область 94
- Курганская область 91
- Севастополь 90
- Ивановская область 87
- Мурманская область 82
- Сахалинская область 72
- Алтайский край 71
- Ленинградская область 70
- Республика Чувашия 69
- Амурская область 66
- Орловская область 65
- Республика Тыва 61
- Тульская область 60
- Краснодарский край 58
- Республика Калмыкия 55
- Удмуртская Республика 51
- Республика Адыгея 47
- Республика Мордовия 45
- Пензенская область 42
- Томская область 37
- Белгородская область 36
- Новосибирская область 36
- Чеченская Республика 34
- Республика Алтай 34
- Республика Хакасия 30
- Псковская область 26
- Республика Ингушетия 26
- Республика Северная Осетия - Алания 26
- Республика Марий Эл 24
- Магаданская область 23
- Костромская область 20
- Карачаево-Черкесская Республика 15
- Камчатский край 12
- Республика Саха (Якутия) 10
- Чукотский автономный округ 10
- Ненецкий автономный округ 9
- Республика Татарстан 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 625 890.