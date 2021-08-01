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01.08.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 804 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 22 804 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2484
  • 2 Санкт-Петербург 1911
  • 3 Московская область 1658
  • 4 Нижегородская область 535
  • 5 Свердловская область 520
  • 6 Воронежская область 486
  • 7 Красноярский край 468
  • 8 Пермский край 467
  • 9 Самарская область 463
  • 10 Ростовская область 429
  • 11 Иркутская область 401
  • 12 Омская область 386
  • 13 Республика Крым 381
  • 14 Челябинская область 342
  • 15 Оренбургская область 337
  • 16 Хабаровский край 317
  • 17 Волгоградская область 317
  • 18 Ставропольский край 314
  • 19 Астраханская область 288
  • 20 Забайкальский край 283
  • 21 Тюменская область 282
  • 22 Республика Коми 281
  • 23 Алтайский край 276
  • 24 Ульяновская область 265
  • 25 Краснодарский край 264
  • 26 Республика Башкортостан 258
  • 27 Тверская область 256
  • 28 Саратовская область 256
  • 29 Приморский край 255
  • 30 Брянская область 254
  • 31 Липецкая область 244
  • 32 Мурманская область 241
  • 33 Ленинградская область 239
  • 34 Пензенская область 232
  • 35 Вологодская область 227
  • 36 Архангельская область 224
  • 37 Владимирская область 206
  • 38 Республика Дагестан 205
  • 39 Калининградская область 203
  • 40 Кемеровская область 201
  • 41 Ярославская область 199
  • 42 Новосибирская область 199
  • 43 Республика Бурятия 198
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 198
  • 45 Курская область 195
  • 46 Республика Хакасия 177
  • 47 Республика Тыва 165
  • 48 Смоленская область 163
  • 49 Удмуртская Республика 163
  • 50 Республика Карелия 161
  • 51 Республика Саха (Якутия) 160
  • 52 Севастополь 159
  • 53 Новгородская область 151
  • 54 Белгородская область 141
  • 55 Калужская область 139
  • 56 Костромская область 138
  • 57 Тульская область 138
  • 58 Амурская область 137
  • 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
  • 60 Курганская область 132
  • 61 Чеченская Республика 127
  • 62 Рязанская область 125
  • 63 Кировская область 124
  • 64 Томская область 118
  • 65 Ивановская область 117
  • 66 Псковская область 116
  • 67 Республика Калмыкия 114
  • 68 Сахалинская область 109
  • 69 Тамбовская область 96
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 71 Орловская область 80
  • 72 Республика Чувашия 73
  • 73 Республика Мордовия 70
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 63
  • 75 Республика Марий Эл 61
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 60
  • 77 Республика Ингушетия 56
  • 78 Камчатский край 55
  • 79 Республика Адыгея 55
  • 80 Республика Алтай 54
  • 81 Республика Татарстан 51
  • 82 Еврейская автономная область 41
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 9

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 288 677 случаев (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва 0,16 %
  • 2. Орловская область 0,2%
  • 3. Республика Татарстан 0,21%
За последние сутки подтверждено 789 смертей:
  • Москва 78
  • Санкт-Петербург 67
  • Краснодарский край 33
  • Московская область 32
  • Пермский край 30
  • Нижегородская область 28
  • Ростовская область 27
  • Иркутская область 25
  • Красноярский край 23
  • Свердловская область 22
  • Пензенская область 21
  • Алтайский край 18
  • Челябинская область 17
  • Самарская область 15
  • Саратовская область 15
  • Ленинградская область 13
  • Волгоградская область 13
  • Республика Дагестан 12
  • Владимирская область 10
  • Воронежская область 10
  • Республика Крым 10
  • Астраханская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Тюменская область 10
  • Липецкая область 9
  • Мурманская область 9
  • Чеченская Республика 9
  • Рязанская область 8
  • Тульская область 8
  • Республика Башкортостан 8
  • Республика Чувашия 8
  • Новосибирская область 8
  • Омская область 8
  • Брянская область 7
  • Вологодская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Оренбургская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Курская область 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Республика Хакасия 6
  • Кемеровская область 6
  • Республика Бурятия 6
  • Забайкальский край 6
  • Калужская область 5
  • Ярославская область 5
  • Севастополь 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Татарстан 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Приморский край 5
  • Орловская область 4
  • Смоленская область 4
  • Новгородская область 4
  • Сахалинская область 4
  • Белгородская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Псковская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Коми 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 159 352 человека.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 17 271 человек:
  • Москва 3475
  • Московская область 1714
  • Санкт-Петербург 1700
  • Красноярский край 530
  • Нижегородская область 487
  • Свердловская область 452
  • Пермский край 401
  • Хабаровский край 308
  • Ростовская область 282
  • Приморский край 278
  • Волгоградская область 274
  • Воронежская область 269
  • Брянская область 253
  • Тверская область 246
  • Самарская область 246
  • Ульяновская область 246
  • Челябинская область 233
  • Кемеровская область 195
  • Тюменская область 192
  • Республика Башкортостан 187
  • Республика Дагестан 184
  • Оренбургская область 184
  • Вологодская область 178
  • Владимирская область 176
  • Республика Карелия 176
  • Иркутская область 174
  • Архангельская область 173
  • Забайкальский край 173
  • Калининградская область 151
  • Республика Коми 141
  • Ставропольский край 140
  • Курская область 138
  • Республика Крым 137
  • Кабардино-Балкарская Республика 135
  • Саратовская область 124
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • Новгородская область 109
  • Ханты-Мансийский автономный округ 106
  • Тамбовская область 105
  • Калужская область 102
  • Смоленская область 102
  • Рязанская область 101
  • Кировская область 98
  • Омская область 98
  • Республика Бурятия 98
  • Ярославская область 97
  • Астраханская область 95
  • Липецкая область 94
  • Курганская область 91
  • Севастополь 90
  • Ивановская область 87
  • Мурманская область 82
  • Сахалинская область 72
  • Алтайский край 71
  • Ленинградская область 70
  • Республика Чувашия 69
  • Амурская область 66
  • Орловская область 65
  • Республика Тыва 61
  • Тульская область 60
  • Краснодарский край 58
  • Республика Калмыкия 55
  • Удмуртская Республика 51
  • Республика Адыгея 47
  • Республика Мордовия 45
  • Пензенская область 42
  • Томская область 37
  • Белгородская область 36
  • Новосибирская область 36
  • Чеченская Республика 34
  • Республика Алтай 34
  • Республика Хакасия 30
  • Псковская область 26
  • Республика Ингушетия 26
  • Республика Северная Осетия - Алания 26
  • Республика Марий Эл 24
  • Магаданская область 23
  • Костромская область 20
  • Карачаево-Черкесская Республика 15
  • Камчатский край 12
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Чукотский автономный округ 10
  • Ненецкий автономный округ 9
  • Республика Татарстан 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 625 890.

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