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Актер из "Декстера" Джей Пикетт внезапно умер на съемках

Новости
    02.08.2021, 14:50
Текст:   Олег Усков

Американский актер кино и ТВ, сценарист, продюсер и режиссер Джей Пикетт, известный ролями в мыльных операх-рекордсменах "Дни нашей жизни", "Главный госпиталь" и его спин-оффе "Порт Чарльз", умер 30 июля на съемках своего нового проекта "Долина сокровищ" в Айдахо. Прямо во время творческого процесса - сидя на лошади.

Об этом сообщают в соцсетях коллеги артиста. Причина внезапной смерти которого пока не установлена. Но, вероятнее всего, это был инфаркт. Соратники отмечают, что Пикетт отошел "как настоящий ковбой".

Джей Харрис Пикетт родился в 1961 году в Спокане, Вашингтон. Вырос в Айдахо. Где получил степень бакалавра актерского мастерства в университете, степень магистра получил в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Еще студентом активно играл в театрах обоих штатов.

На экранах - с 1987-го, на счету - несколько десятков фильмов и телешоу: "Ева-разрушительница", "Мэтлок", хоррор "Румпельштильцхен", "Отчаянные домохозяйки", "Спасите Грейс", "Бостонский душитель", "Декстер".

В "Долине сокровищ" Джей выступил сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли - ковбоя, который отправляется на поиски своей дочери.

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