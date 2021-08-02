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02.08.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Американец поджег свою машину, пытаясь отпугнуть медведя

Текст: Григорий Гомельчук

Калифорнийский дорожный патруль рассказал в Facebook о комичном случае: 30-летний мужчина поджег капот своего автомобиля, пытаясь отпугнуть медведя, преградившего ему дорогу.

Фото: www.motor1.com
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Такую версию поджигатель изложил прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Но был ли медведь на самом деле - неизвестно. В тех краях они действительно водятся, и даже иногда нападают на людей, но полицейские утверждают, что никаких животных поблизости не было.

Водителя, который вел себя неадекватно, доставили в больницу для медицинского освидетельствования, где выяснилось, что он находится под воздействием наркотических веществ. Мужчину арестовали, обвинив помимо употребления еще и в поджоге - с машины огонь мог перекинуться на окружающую местность.

Опубликованную фотографию Ford с обгоревшим капотом полицейские сопроводили следующим комментарием:

"Мы очень ценим дополнительные возможности попрактиковаться с огнетушителями, но, если кому-то интересно - нет, вы не должны разжигать огонь на капоте автомобиля, чтобы отпугнуть медведей".