Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 30 июля 2021 года № 74 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "31 июля" заменить словами "31 августа";

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. До 31 августа 2021 года включительно обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, прибывших в Чукотский автономный округ после 31 июля 2021 года из других регионов Российской Федерации, у которых отсутствует справка об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выданная не ранее чем за три дня до дня выхода на работу, за исключением случая, если выход на работу работника осуществляется по истечении 14 дней с момента его прибытия в Чукотский автономный округ.";

3) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) обеспечить бесплатное проведение обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в государственных учреждениях здравоохранения лиц (работников), указанных в части 1.1 настоящего постановления, на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи.".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







