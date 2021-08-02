Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.08.2021,  
09:29
Текст:  Светлана Цыганкова

Демонстрационный образец ПАК ДА планируют изготовить к 2023 году

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

Демонстрационный образец перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) будет готов к 2023 году. Над ним уже работают.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Мощный сигнал: MW оценил переброску Су-25 к афганской границе

Об этом ТАСС сообщил собеседник в авиастроительной отрасли. Эскизный проект ПАК ДА утвердили в декабре 2019 года. И сразу же специалисты "Туполева" начали разрабатывать конструкторскую документацию. Весной следующего года появилась информация о том, что приступили к изготовлению опытного образца.

"РГ" писала о том, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации получит на вооружение передовой комплекс обороны, который с помощью средств радиоэлектронной борьбы защитит самолет от ПВО и ПРО неприятеля. Известно, что самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", используемые материалы позволят снизить заметность ПАК ДА. Он будет вооружен существующими и перспективными стратегическими крылатыми ракетами, гиперзвуковым оружием.Основной же тактикой применения ПАК ДА, по мнению экспертов, станет использование дальнобойного оружия.

Планируется, что на вооружение самолет поступит до 2027 года.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Подлодку США окрестили с третьей попытки 01.08.2021
Собирать истребители Сухого будут в дополненной реальности 28.07.2021
Названо место производства новейшего истребителя Checkmate 28.07.2021
самолеты
Ударные Су-22 продолжают служить в ВВС Анголы 30.07.2021
Не как в кино: российские летчики смоделировали бой Су-75 и F-35 28.07.2021
ВКС России
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57 27.07.2021
Разработчик раскрыл детали бортовых систем истребителя Checkmate 26.07.2021