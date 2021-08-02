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Рубрика: В мире

Главный инфекционист США: Ситуация с COVID-19 будет ухудшаться

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что из-за распространения "дельта"-штамма ситуация с COVID-19 в стране будет ухудшаться, но до нового локдауна дело не дойдет.
Фото: AP Photo/Michael Conroy
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По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, много людей уже вакцинировано. "Этого недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой", - сказал Фаучи в эфире ABC News.

Ранее газета The Washington Post опубликовала прогноз, согласно которому в августе каждый день будут выявлять от 140 тысяч до 300 тысяч инфицированных коронавирусом.

Только за последнюю неделю среднесуточный показатель заболеваемости в Соединенных Штатах увеличился на 60 процентов. Стало больше пациентов с COVID-19 (+40 процентов), а количество летальных исходов выросло на 30 процентов.

Хуже всего дело обстоит в американском штате Флорида, где 1 августа был зарегистрирован антирекорд по числу заразившихся - 21 683 человека (за 24 часа).

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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