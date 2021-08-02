Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.08.2021,  
11:02
Текст:  Антон Валагин

Истребитель Сheckmate получит новое имя

Перспективный одномоторный истребитель Сухого Checkmate получит другое имя.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Military Watch оценил перспективы Су-35

- Checkmate - это рабочее название. В итоге мы, конечно же, придем к традиционной номенклатуре, к которой привыкли. Скорее всего, это будет Су-75. Раз база берется от Су-57, то вариант - Су-75, - рассказал РБК глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Прототип легкого истребителя Checkmate стал главным событием МАКС-2021. Самолет во многом базируется на технологиях Су-57 и ориентирован на экспорт. Ему предстоит конкурировать в первую очередь с передовыми машинами Китая. Среди преимуществ Checkmate названы мощное оружие, низкая стоимость обслуживания и возможность работать с необорудованных аэродромов. Начало летных испытаний истребителя ожидается в 2023 году.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Вертолеты Ми-28Н вооружат модернизированными ракетами "Вихрь-1" 28.07.2021
Для Су-57 разработают речевое управление 28.07.2021
самолеты
Ударные Су-22 продолжают служить в ВВС Анголы 30.07.2021
Не как в кино: российские летчики смоделировали бой Су-75 и F-35 28.07.2021
истребители
Собирать истребители Сухого будут в дополненной реальности 28.07.2021
Названо место производства новейшего истребителя Checkmate 28.07.2021