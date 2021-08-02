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02.08.2021,  
10:19
Текст:  Антон Валагин

Military Watch оценил перспективы Су-35

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

31 июля новенький истребитель Су-35, взлетев с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, упал в Охотское море. Летчик катапультировался и не пострадал. Это первая катастрофа самолета с момента начала его летных испытаний. Инцидент дал Military Watch повод оценить потенциал истребителя.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
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Принятый на вооружение в 2014 году Су-35 считается лучшей в мире машиной завоевания превосходства в воздухе. Среди его достоинств усиленный по сравнению с Су-27 планер - за счет широкого использования композитов он менее заметен на радарах, - улучшенные двигатели, мощное вооружение и системы радиоэлектронной борьбы.

Су-35 занимает первое место среди российских истребителей по боевым возможностям в воздушном бою, хотя этот титул оспаривают тяжелый и во многих отношениях более мощный перехватчик МиГ-31, а также новейший самолет пятого поколения Су-57. Благодаря двигателям АЛ-41 значительно возрос потенциал двухместного Су-30СМ2. Они не только мощнее, снабжены управляемым вектором тяги, но и надежнее предшественников.

Выдающиеся возможности и успешное боевое применение в Сирии ожидаемо привлекли к самолету интерес иностранных заказчиков: Су-35 купили Китай, заказал Египет, среди потенциальных покупателей Индия и Малайзия. При этом растущая доступность Су-57 может снизить экспортные перспективы Су-35, поскольку самолет следующего поколения рассматривается как более рентабельная инвестиция.

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