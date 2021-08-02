Наводчик Кольчак подбил четыре вражеских танка за час 80 лет назад

Первым артиллеристом, получившим звание Героя Советского союза в годы Великой Отечественной войны, стал наводчик орудия Яков Кольчак. Произошло это 2 августа 1941 года - ровно 80 лет назад.

Яков Харитонович Кольчак был уроженцем Херсонской губернии. Обычная биография выходца из крестьянской семьи - образование пять классов, затем работа в селе. В Красную армию он был призван в начале 1940 года, а в боевых действиях участвовал с первого дня Великой Отечественной войны в составе 169-й стрелковой дивизии 680-го стрелкового полка 18-й армии Южного фронта.

Прославивший его подвиг Кольчак совершил 13 июля 1941 года в сражении возле села Филяновка Хмельницкой области. По данным разведки по шоссе двигалась большая механизированная колонна венгерского корпуса. Во главе двигались два легких танка "Тольди I".

Артиллеристы дали им приблизиться почти на 150 метров, затем подбили их благодаря Кольчаку. Противник открыл огонь и сразил почти весь орудийный расчет. Наводчик остался в живых: он сам подносил снаряды, затем заряжал пушку, наводил ее, несмотря на разбитый прицел, и стрелял. Ему удалось в одиночку вывести из строя еще два венгерских танка. Яков Кольчак был единственным выжившим из всего расчета артиллеристом. Он был тяжело ранен и контужен.

К награде Кольчака представил командир дивизии, руководство поддержало. "Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Дрался до тех пор, пока его орудие не было раздавлено танком", - говорилось в резолюции командующего 18-й армией Андрея Смирнова.

Примечательно, что события в Филяновке нашли отражение не только в советских документах. Книга "Венгерская сталь" (Magyar Steel) также описывает этот бой.

В июле 1941 году Яков Кольчак был ранен в бою и попал в плен. О своем звании Героя Советского союза, присвоенном 2 августа 1941 года, он узнал гораздо позже. Три года спустя его освободили из плена и отправили на фронт в составе штрафной роты. Артиллерист вновь отличился в бою в начале 1945 года, за что был награжден орденом Отечественной войны II степени.

За бои под венгерским городом Надьканижа весной 1945 года Кольчак был награжден орденом Красной Звезды и освобожден из штрафной роты. Золотую звезду Героя Советского союза, полученную за тот самый бой в начале войны, он получил в 1947 году.