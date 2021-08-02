Обновленный Kia Cerato начали собирать в Калининграде

На заводе "Автотор" началась сборка обновлённого седана Kia Cerato, продажи которого стартуют в сентябре 2021 года.

Kia Cerato станет первой моделью Kia с новым логотипом марки и оснащённой телематическим комплексом Kia Connect, который позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля дистанционно.

В ходе обновления модель получила другую оптику и бамперы, мультимедийный комплекс с диагональю сенсорного дисплея 10.25 дюйма, электронный стояночный тормоз, а также комплекс систем помощи водителю Drive Wise с расширенным функционалом.

Моторная гамма обновлённого Kia Cerato такая же, как у предшественника. В настоящее время в России седан представлен с бензиновыми двигателями 1.6 MPI и 2.0 MPI мощностью 128 и 150 л.с. Цены на модель начинаются от 1 349 900 рублей.