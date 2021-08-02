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От COVID умер легендарный советский актер Анатолий Рудаков

Новости
    02.08.2021, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Прекрасный советский, российский актер Анатолий Родионович Рудаков ушел из жизни 1 августа в возрасте 71 года.

Информация о кончине заслуженного артиста РФ появилась на портале Кино-Театр.ру. Причиной смерти стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.

Анатолий Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Великое Ситно, Полоцкая область, Белоруссия. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Сниматься начал еще студентом, дебют - ефрейтор Осинин в "Я служу на границе" Бирмана. В дальнейшей фильмографии - более ста проектов: "Сержант милиции", "Труффальдино из Бергамо", "Ярославна, королева Франции", "Трое в лодке, не считая собаки", "Примите телеграмму в долг", "Мерседес уходит от погони", "Государственная граница", "Найти и обезвредить", "В поисках капитана Гранта", "Агент национальной безопасности", "Ёлки 1914".

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