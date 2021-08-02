Тамбовские власти закрыли доступ в леса из-за высокой пожароопасности

В Тамбовской области введено ограничение на вход и въезд в лесные массивы из-за высокого уровня пожароопасности.

- Решение принято в связи с установлением IV класса пожарной опасности в лесах региона, - рассказали в областной администрации.

Ограничение введено до 16 августа. В течение этого срока запрещен вход и въезд в леса, разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, иное использование открытого огня.

Следить за соблюдением ограничений будут лесные патрули. Власти призывают жителей соблюдать введенные запреты, а при обнаружении лесных пожаров сообщать о них по телефону 8 (4752) 72-00-14.