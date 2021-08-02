В Москве в понедельник воздух прогреется до 30 градусов

Жара вернется в столицу всего на один день. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области. По данным метеорологов, понедельник станем самым жарким днем на этой неделе. Воздух прогреется до +28...+30 градусов. Это превышает норму на 4 и более градусов.

Но близкое соседство атмосферных фронтов может способствовать возникновению гроз, скорей всего, осадки пройдут в вечерние часы. Содержание кислорода будет пониженным. Такая погода может повлиять на самочувствие у лиц с хроническими заболеваниями

Ранее спасатели предупредили, что в жаркую погоду стоит избегать длительного нахождения на солнце, для утоления жажды призвали пить простую воду.

Кстати, несмотря на отклонения от нормы температура воздуха не поставит сегодня рекорда. Самым жарким второе августа было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +36,9 градуса.