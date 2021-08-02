Представитель РТ вышел в финал конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Оргкомитет всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли" определил прошедших в финал 100 управленцев. В их число вошел единственный представитель Татарстана Амир Габдулкаюмов.

В полуфинальном этапе участники должны были разработать проект-предложение по развитию строительной отрасли. Эксперты проанализировали 225 работ и выбрали 100 лучших. Кроме того, по результатам был определен перечень основных проблемных задач отрасли и созданы рабочие группы из числа участников конкурса для детальной проработки практических предложений и решений совместно с экспертами и наставниками конкурса.

Финал конкурса и очное пленарное заседание, в рамках которого определят победителей, пройдет в Москве и будет приурочен к празднованию Дня строителя. На мероприятии также представят 30 лучших проектов от участников конкурса для формирования общей стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.

Напомним, открытый конкурс "Лидеры строительной отрасли" проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных профессиональных институтов и объединений. Участие в нем принимают представители отрасли, имеющие опыт работы в государственной или коммерческой организации на руководящих позициях разного уровня. Конкурс призван выявить талантливых и перспективных управленцев, которые будут задействованы в решении стоящих перед строительным сектором амбициозных задач: внедрении передовых технологий в проектировании и строительстве, цифровизации отрасли, создании комфортной городской среды. По итогам планируется сформировать кадровый резерв управленческих кадров и экспертные группы развития сферы.