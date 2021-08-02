Саратовский НПЗ организовал для горожан тренировку по северной ходьбе

В рамках федерального проекта "Северная ходьба - новый образ жизни" Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть") организовал для жителей областного центра открытый урок-тренировку по популярному виду спорта. Вместе с работниками предприятия на занятие на стадионе "Волга" пришли ветераны из Заводского района города, а также саратовцы, проходящие реабилитацию в центре "Парус надежды".

Опытный тренер по северной ходьбе рассказала участникам урока об особенностях этого вида спорта, который доступен людям всех возрастов и с любым уровнем физической подготовки. Инструктор объяснила, чем полезна северная ходьба для здоровья, в чем ее отличие от других видов ходьбы и бега, посоветовала какое снаряжение выбрать для занятий, где лучше тренироваться. Затем саратовцы попробовали освоить технику ходьбы на практике и прошли несколько кругов по стадиону. Тренировка понравилась. Большинство новичков выразили желание заниматься этим видом спорта в дальнейшем.

- Сегодня мы попробовали этот замечательный вид ходьбы, который очень полезен для восстановления здоровья. Спасибо большое Саратовскому НПЗ, компании "Роснефть", которые организовали такое прекрасное мероприятие, - поделилась одна из участниц тренировки, заведующая отделением ГАУ СО Центр адаптации и реабилитации инвалидов "Парус надежды" Светлана Бандурина.

В Саратове в этом году второй раз будут проводиться соревнования по проекту "Северная ходьба - новый образ жизни". В них участвуют команды предприятий и организаций региона. Спортивные состязания, в которых определится сильнейшая команда, проходят на городских стадионах.

В прошлом году команда работников Саратовского НПЗ впервые приняла участие в таких соревнованиях и сразу заняла первое место на уровне региона и вошла в десятку сильнейших на всероссийском этапе. Такого отличного результата спортсмены предприятия добились благодаря упорным тренировкам и настрою на победу.

Компания "Роснефть" в регионах своей деятельности проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа. Среди сотрудников много сильных спортсменов и физкультурников. Корпоративная программа "Энергия жизни" на Саратовском НПЗ помогает увлечь работников предприятия спортом и укрепить здоровье.

Одно из важных направлений социальной политики Саратовского НПЗ - поддержка ветеранов и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники предприятия стараются вовлечь своих земляков в культурно-познавательные и спортивные проекты. В рамках сотрудничества с саратовским Центром адаптации и реабилитации инвалидов "Парус надежды" работники предприятия организовали интеллектуальные игры, посвященные нефтяной отрасли, истории предприятия, а также подвигу заводчан в годы Великой Отечественной войны. В год 75-летия Великой Победы для жителей города с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсия в Комнату Трудовой и Боевой Славы предприятия. Они также приняли участие в шахматном турнире для жителей города, который прошел в режиме онлайн. Благодаря помощи Саратовского НПЗ Совет ветеранов Заводского района приобрел оборудование для обучения людей старшего поколения компьютерной грамотности.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ