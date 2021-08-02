Суд заблокировал фривольный сайт-двойник нижегородского правительства

Суд ограничил доступ к сайту с откровенным контентом, адрес которого схож с тем, что имеет официальный сайт правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда.

В суд поступил административный иск прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода. Заседание по нему назначено на 17 августа.

В сообщении говорится, что суд принял меры ограничения доступа к сайту-двойнику, поскольку информация, размещенная на указанном сайте, посягает на общественную нравственность и здоровье населения, оправдывает противоправное поведение и свободна для всех интернет-пользователей.