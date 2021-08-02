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02.08.2021 15:56
Рубрика: Происшествия

В Оренбурге у школы задержали мужчину, пристававшего к детям

Текст: Валентина Зотикова

В Оренбурге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который приставал к детям у школы и пытался проникнуть в здание.

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Как сообщило Управление Росгвардии по региону, о подозрительном незнакомце рассказали сами школьники. Обеспокоенные ребята прибежали и пояснили, что возле их школы, расположенной неподалеку, ходит странный молодой человек. Сначала он прогуливался вдоль забора, пристально глядя на игравших детей и подзывая их к себе. А когда те проигнорировали его просьбу, направился к ним сам и перелез через ограждение.

Старшеклассники испугались за малышей и увели их. Затем незнакомец пытался попасть в здание школы. Молодой человек вел себя неадекватно - после неудачных попыток совершить задуманное, он вышел на дорогу, рискуя жизнью и создавая аварийные ситуации.

Мужчину задержали. Его речь была несвязной. Незнакомца передали вызванным на место происшествия сотрудникам скорой помощи.

Росгвардейцы поблагодарили школьников за неравнодушное отношение к личной и общественной безопасности.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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