В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой

Потасовка с применением травматического оружия произошла в пермском кафе "Мята", на улице Куйбышева.

Первоначально ссора вспыхнула между двумя молодыми людьми 25 и 29 лет, которые, как утверждают очевидцы, поспорили из-за незначительного повода. Однако младший решил привлечь к разборкам своего отца, который очень быстро прибыл на подмогу. И был не один, а с четырьмя приятелями и оружием.

На камерах видно, как один из прибывших делает несколько выстрелов, а потом они вчетвером избивают 29-летнего пермяка. Через какое-то время они возвращаются и наносят ему еще несколько ударов, после чего покидают помещение.

Как сообщили в пресс-службе краевого УВД, информация о происшествии поступила на пульт в 5:30. Сотрудникам полиции, прибывшим на место, удалось очень быстро выяснить основные детали происшедшего и чуть позже обнаружить нападавших. На момент задержания те находились в одном из баров в другом районе города. Оружие было изъято.

Пострадавший доставлен в краевую клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас по факту возбуждено дело, по части два, статьи 115 Уголовного кодекса РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).