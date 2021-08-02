В Самарской области ввели карантин из-за бешенства в двух районах

В Самарской области выявлено два очага бешенства животных - в Советском районе Самары и в селе Майское. Постановления об ограничительных мероприятиях на этих территориях подписал сегодня глава региона Дмитрий Азаров.

Очаг обнаружили специалисты службы ветеринарии в личном подсобном хозяйстве - доме №10 на улице Майкопской в Советском районе Самары. В постановлении губернатора указано, что теперь неблагополучным по бешенству признан весь внутригородской район.

Еще один очаг нашли также в личном подсобном хозяйстве по адресу Центральная, 34 села Майское Пестравского района. Ограничительные мероприятия коснутся всего сельского поселения.

Карантин снимут через два месяца после того, как уничтожат последнее зараженное животное. При этом, у скольких животных уже нашли бешенство и сколько оказалось под подозрением, в документе не оговаривается.

Теперь в очагах ограничат посетителей, по сути сюда будут пускать только ухаживающих за животными и ветеринаров.

Также на территориях Советского района и села Майское нельзя проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением животных.