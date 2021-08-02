На Алтае экс-чиновник пойдет под суд за взятки от экспортеров зерна

На Алтае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора отдела карантинного фитосанитарного надзора алтайского управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору. Экс-чиновник предстанет перед судом за получение взятки в крупном размере.

Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону, обвиняемый получал незаконное вознаграждение частями в 2019 и 2020 годах. Общая сумма взяток в итоге составила 240 тысяч рублей. При расследовании уголовного дела оперативное сопровождение осуществляли сотрудники экономической безопасности краевого ГУ МВД.

По материалам, собранным правоохранителями, госинспектор брал деньги с представителей одной из коммерческих структур Барнаула. Взятку фигуранту давали за немедленное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов, которые удостоверяли бы соответствие зерновых культур карантинным требованиям при вывозе их за рубеж. При этом госинспектор не брал проб и образцов экспортируемого зерна, не проводил никаких исследований.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Следователи считают, что собрали достаточную доказательную базу, обвинительное заключение по делу уже утверждено прокуратурой. В целях обеспечения гражданского иска, на имущество бывшего чиновника, стоимость 900 тысяч рублей, наложен арест.