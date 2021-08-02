В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей женщины

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Красноярска - 29-летнего мужчину подозревают в причастности к убийству.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, неделю назад в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении жительницы столицы края. Родственники рассказали, что 23 июля женщина гостила у подруги, затем отправилась в кафе, а покинув это заведение, перестала выходить на связь.

Тело 41-летней горожанки обнаружили через несколько дней в окрестностях Красноярска. Следователям удалось установить личность человека, причастного, по их мнению, к исчезновению красноярки, уточнили в региональном главке СК.

Подозреваемый взят под стражу. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления и определяют иных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.