В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей женщины

Новости

Новой ведущей шоу "Орел и решка" стала актриса Анфиса Черных 15:30
Кубинец Лопес стал первым в истории борьбы четырехкратным чемпионом Игр 15:29
В центре столицы остановлены трамваи 15:29
ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии Роста для участия в выборах 15:20
Белоусов поддержал создание карты влияния ограничений на бизнес 15:18
Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности 15:08
Интернет-мошенники похитили у екатеринбуржцев более 100 млн рублей 15:02
Умер актер-индеец из "Во все тяжкие" Саджино Грант 15:00
ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии пенсионеров для участия в думских выборах 14:58
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Зеленой альтернативы" для участия в выборах 14:50
Актер из "Декстера" Джей Пикетт внезапно умер на съемках 14:50
Военные ЗВО завершили тушение пожаров в Карелии 14:50
Аэропорт Симферополя в июле поставил месячный рекорд по трафику 14:47
ЦИК: На участие в онлайн-голосовании подано более 16 тысяч заявлений 14:43
Упавшему в обморок 84-летнему Леониду Куравлёву вызвали "скорую" 14:34
Экс-президент Киргизии Акаев вернулся в Бишкек для общения со следователями 14:33
В Екатеринбурге отменили фейерверк ко Дню города 14:32
От COVID умер легендарный советский актер Анатолий Рудаков 14:20
Грызлов: Очная встреча Контактной группы по Донбассу может пройти в августе 14:19
Шойгу: Десантники - надежная опора национальной безопасности государства 14:14
"Спартак" сыграет с ПСВ или "Мидтьюлланном", если пройдет "Бенфику" в ЛЧ 14:12
На Петербург обрушится "сверхливень" 14:12
Минприроды разъяснило поправки в законы об охоте 14:10
Житель Волжского отсудил у стоматологов более 840 тысяч рублей 13:59
Гроза и сильный ветер идут на Москву 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 14:40
Рубрика: Происшествия

В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей женщины

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Красноярска - 29-летнего мужчину подозревают в причастности к убийству.

Под Петербургом нашли тело подозреваемого в жестоком убийстве женщины

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, неделю назад в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении жительницы столицы края. Родственники рассказали, что 23 июля женщина гостила у подруги, затем отправилась в кафе, а покинув это заведение, перестала выходить на связь.

Тело 41-летней горожанки обнаружили через несколько дней в окрестностях Красноярска. Следователям удалось установить личность человека, причастного, по их мнению, к исчезновению красноярки, уточнили в региональном главке СК.

Подозреваемый взят под стражу. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления и определяют иных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию
Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
Никол Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении
США оказались на пороге дефолта
"Газпром" сократил поставки газа в Европу
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России