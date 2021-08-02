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02.08.2021 16:56
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске оштрафовали десантников, катавшихся по городу в кровати

Текст: Никита Зайков

Полиция в центре Новосибирска оштрафовала водителя, который катал десантников в кузове пикапа, на прикрепленной к нему двухъярусной кровати. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, сумма штрафа составила 500 рублей.

В парке Горького десантникам напомнили о запрете купания в фонтанах

Ранее в соцсетях появились фотографии автомобиля Toyota Tundra синего цвета, в кузове которого действительно была закреплена кровать казарменного типа. На кровати были уложены матрасы, на которых восседали мужчины в военной форме и голубых беретах. Также на машине были установлены флаги с надписью "За ВДВ" и символикой этого рода войск. Очевидно, столь экстравагантным способом военнослужащие решили отметить День воздушно-десантный войск.

- Сегодня в 10.38 на улице Красный проспект автомобиль под управлением водителя 1981 года рождения перевозил двух пассажиров в кузове на двухъярусной кровати. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, в отношении водителя составлен административный материал по статье о нарушении правил перевозки людей, выписан штраф в размере 500 рублей, - уточнили в полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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