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02.08.2021 14:45
Рубрика: Власть

В Новосибирской области строят новые школы и капитально ремонтируют старые

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
В рамках мониторинга строительства новой школы в микрорайоне "Родники", родители будущих учеников, депутат Законодательного собрания Олег Иванинский и член общественного совета "Городская среда", ректор НГУАДИ Наталья Багрова не только проверили ход работ, но и обсудили новую программу, согласно которой в ближайшие пять лет в регионах капитально отремонтируют школы.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
В Новосибирской области по нацпроекту обновляют детские школы искусств

Новая школа на улице Михаила Немыткина, которая строится по национальному проекту "Жилье и городская среда", рассчитана на 1 100 мест. В здании, площадью более 15 тысяч квадратных метров, будут созданы все условия для получения качественного современного образования: помимо классных помещений, здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. На сегодняшний день подрядчик уже завершает возведение блоков здания и приступает к внутренней отделке помещений.

- Не секрет, что развитие социальной инфраструктуры в Новосибирске сильно отстает от строительства жилья. Хотя качество жизни для людей - это не только теплые стены и чистые дворы, но также детские сады и школы рядом с домом. Важно, чтобы жители региона принимали непосредственное участие в обсуждении проектов и вносили свои предложения - подчеркнул Олег Иванинский.

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