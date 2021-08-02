В Новосибирской области строят новые школы и капитально ремонтируют старые

В рамках мониторинга строительства новой школы в микрорайоне "Родники", родители будущих учеников, депутат Законодательного собрания Олег Иванинский и член общественного совета "Городская среда", ректор НГУАДИ Наталья Багрова не только проверили ход работ, но и обсудили новую программу, согласно которой в ближайшие пять лет в регионах капитально отремонтируют школы.

Новая школа на улице Михаила Немыткина, которая строится по национальному проекту "Жилье и городская среда", рассчитана на 1 100 мест. В здании, площадью более 15 тысяч квадратных метров, будут созданы все условия для получения качественного современного образования: помимо классных помещений, здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. На сегодняшний день подрядчик уже завершает возведение блоков здания и приступает к внутренней отделке помещений.

- Не секрет, что развитие социальной инфраструктуры в Новосибирске сильно отстает от строительства жилья. Хотя качество жизни для людей - это не только теплые стены и чистые дворы, но также детские сады и школы рядом с домом. Важно, чтобы жители региона принимали непосредственное участие в обсуждении проектов и вносили свои предложения - подчеркнул Олег Иванинский.