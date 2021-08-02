В Осетии полиция изъяла 24 тысячи литров этилового спирта

В Северной Осетии Росалкогольрегулирование пресекло поставку крупной партии нелегального спирта, который под видом корма для птиц перевозился на тягаче с полуприцепом. Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Нелегальную перевозку спирта обнаружили во время досмотра грузовика на трассе "Карджин - Ардон" в районе поселка Бекан в Республике Северная Осетия-Алания. В фуре перевозилось в общей сложности 24 тысячи литров этилового спирта.

Как выяснилось, его пытались доставить на основании подложных документов, на машине с подложными номерами.

В настоящее время изъятый спирт и тягач переданы на досудебное хранение в АО "Росспиртпром".