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02.08.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

На Северной Двине перевернулась лодка с рыбаками

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

На Северной Двине в Холмогорском районе Архангельской области перевернулась лодка с двумя рыбаками, спастись удалось только одному. Об этом сообщает региональная Служба 112.

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- Поздним вечером 31 июля в Службу 112 позвонила жительница деревни Амосово: "У нас недалеко от дома лодка перевернулась, там двое мужчин было. Отец вернулся, а муж утонул…", - рассказали подробности в ведомстве.

Выяснилось, что двое северян (1964 и 1978 годов рождения) отправились на Двину ловить рыбу. Спасжилеты они не надели. Лодка у рыбаков была легкая - пластиковая, безмоторная. На середине Северной Двины один из них встал в полный рост, лодку раскачало, и она опрокинулась. Младший рыбак почти сразу пошел ко дну, так как не умел плавать. Старший - его тесть - пытался спасти тонущего, но безуспешно.

- В тот же вечер место происшествия обследовали пожарные ПЧ-84 поселка Луковецкий и сотрудники полиции. Никаких следов пропавшего обнаружено не было. Решается вопрос о проведении водолазных работ, - сообщили спасатели.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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