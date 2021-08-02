В калининградском аэропорту образовалась очередь на вход

В калининградском аэропорту "Храброво" образовалась очередь на вход в здание из-за ложно сработавшей системы пожаротушения. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Система пожаротушения сработала накануне вечером. В районе одного из двух имеющихся входов скопилась вода, пришлось отключить досмотровое оборудование от электроэнергии.

Ночью и рано утром еще шли работы по устранению последствий инцидента. До этого момента пассажиров пропускали через один вход. Утром из Калининграда отправлялось достаточно много самолетов, поэтому и образовалась очередь.

Второй вход открыли в 8.30, потоки пассажиров перераспределились, и очередь довольно быстро исчезла. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.