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02.08.2021 09:12
Рубрика: Общество

В Петербурге откроются фудкорты с вакцинированными сотрудниками

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В торговых центрах Санкт-Петербурга с 2 августа открываются фудкорты, фудплейсы и островки. Главное условие - 100 процентов сотрудников должны быть вакцинированы или иметь справку о перенесенной коронавирусной инфекции. Это следует из постановления городского правительства.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Не все работники успели пройти полный цикл вакцинации. Пока им достаточно предъявить справку о первой сделанной прививке. Но уже с 1 сентября к работе компании смогут допустить лишь работников, которые вакцинировались полностью.

Работа фудкортов сильно изменится. Теперь на каждого посетителя должно приходиться минимум четыре квадратных метра свободной площади. В зону фудкорта можно пройти, минуя рамку электронной очереди со счетчиком посетителей. Если людей слишком много, проход запретят.

Аналогичные рамки появятся и в парках аттракционов, которые с сегодняшнего дня возобновляют работу в Петербурге. Требования к сотрудникам там такие же, единственное. На одного посетителя должно приходиться не менее 12 квадратных метров свободной площади.

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