В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск"

В Северодвинске торжественно спустили на воду новейший атомный подводный ракетный крейсер К-571 "Красноярск". Это четвертый корабль в серии подлодок проекта "Ясень". И третий, построенный в усовершенствованном варианте с литерой "М" - модернизированный. Всего их планируется выпустить девять.

Служить на новой атомной подлодке будет экипаж во главе с капитаном 2 ранга Иваном Артюшиным. Фото: Олег Кулешов/ТАСС

Церемония прошла по всем флотским традициям. Как положено в таких случаях, командир подводного крейсера капитан 2 ранга Иван Артюшин разбил о корпус лодки бутылку шампанского. Потом со скоростью около метра в минуту установленный на стапель - поезде корабль начал двигаться к воротам цеха Севмашпредприятия.

В море "Красноярск", конечно, сразу не вышел. Ему еще предстоит достройка на воде и целая серия испытаний. Планируется, что флоту крейсер передадут к 2022 году.

Новейшие атомные субмарины на воду каждый день и даже месяц не спускают. Событие для флота очень значимое, не случайно в нем участвовал главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Благодаря передовым конструкторским решениям одного из ведущих конструкторских бюро "Малахит", высокому качеству работы корабелов океанский Военно-морской флот России на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками проекта "Ясень-М", - заявил на церемонии главный флотоводец нашей страны.

По его словам, "Красноярск" воплотил в себе лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения. Пополнение российского подводного флота лодками проекта 885М наглядно демонстрирует этап его активного оснащения подводными лодками и кораблями, не имеющими аналогов в мире. "Это позволит ВМФ России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых угроз безопасности с морских и океанских направлений", - сделал вывод главком.

Никакого преувеличения тут нет. Субмарины типа "Красноярска" действительно высокотехнологичная и очень грозная морская техника. Основная ударная сила подлодок - комплексы крылатых ракет "Калибр - ПЛ" и "Оникс". Крейсер также имеет на борту торпедно-минное вооружение и средства ПВО. В перспективе его собираются оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Между прочим, первый испытательный пуск такой ракеты планируют выполнить с борта атомного подводного крейсера "Северодвинск" - головного корабля проекта 855 "Ясень". Своего рода старшего брата "Красноярска". Пуск должны выполнить до конца 2021 года.