На Кубани четырехлетний мальчик утонул в городском озере

В городском озере Горячего Ключа утонул четырехлетний ребенок. Как выяснилось, трагедия произошла накануне. Сегодня глава этого кубанского города Сергей Белопольский на своей странице в Instagram выразил соболезнования близким.

"Отдых обернулся трагедий - на городском озере погиб ребенок, - написал он. - Мои глубочайшие соболезнования семье мальчика. Искать виновных - дело правоохранителей, а нам - родителям - надо каждую секунду помнить, что ценнее и важнее жизни ребенка нет ничего!"

Кроме того, Сергей Белопольский обратился к родителям с просьбой беречь своих детей и не оставлять их без присмотра.