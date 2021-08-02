На Кубани инспектора Россельхознадзора обвинили в поборах

За систематическое получение взяток будут судить на Кубани инспектора южного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Сотрудник ведомства, по данным следствия, каждый месяц получал 10-15 тысяч рублей от торговца мясом из станицы Динской. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, за полученные деньги инспектор разрешал предпринимателю торговать без документов на товар.</p

- Мужчина, опасаясь наступления негативных для себя последствий, согласился на требование обвиняемого и в период с октября 2019 по август 2020 года передал фигуранту взятки на общую сумму 110 тысяч рублей, - говорится в сообщении следственного ведомства.

При этом, предприниматель прекрасно понимал, что инспектор требует у него деньги незаконно и решил обратиться к правоохранителям. Когда к сотруднику Россельхознадзора явились следователи, он сразу во всем признался. Сейчас уголовное дело передано в суд. По части 3 статьи 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом" мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.