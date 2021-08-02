В Ростове скончался известный дизайнер и архитектор Вячеслав Козлов

Известный дизайнер и архитектор из Ростова-на-Дону Вячеслав Козлов скончался на 64 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального университета.

Профессор кафедры дизайна Академии архитектуры и искусства ЮФУ Вячеслав Козлов является автором более 300 проектных работ. За успехи в творческой деятельности ему присвоено почетное звание заслуженного художника России.

Кроме того, в 1985 году Вячеслав Козлов стал лауреатом Почетной премии ООН, за проект памятника казакам-морякам в 2006 году награжден орденом за возрождение Российского флота II степени, является номинантом Национальной архитектурной премии 2006 и 2009 годах.

Как профессор и дизайнер Вячеслав Козлов входил в градостроительный совет Ростова-на-Дону и был включен в состав рабочей группы по размещению музея истории Ростова на улице Московской.

О дате и месте похорон известного художника и профессора архитектуры будет сообщено дополнительно.