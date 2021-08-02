Житель Волжского отсудил у стоматологов более 840 тысяч рублей

Стоматологическая клиника в городе Волжском по решению суда Волгоградской области выплатит бывшему клиенту свыше 840 тысяч рублей. Деньги будут востребованы в качестве компенсации за некачественные зубные коронки и моральный ущерб.

Как сообщает пресс-служба судов Волгоградской области, истец обратился в частную стоматологическую клинику для установки зубных протезов. После протезирования мужчина почувствовал дискомфорт и попросил врачей устранить недостатки. После многочисленных корректировок устранить дефект не получилось. Тогда пострадавший потребовал вернуть 270 тысяч рублей, но клиника оставила претензии без удовлетворения.

В ходе рассмотрения судебного иска независимая медицинская экспертиза обнаружила ряд недочетов в работе стоматологической клиники.

Суд вынес решение в пользу истца и постановил взыскать с медицинской организации свыше 840 тысяч рублей, в том числе штраф за неисполнение в добровольном порядке требования потребителя - более 272 тысяч рублей.