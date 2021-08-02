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02.08.2021 11:54
Рубрика: Общество

На Урале стартовала Всероссийская олимпиада юных геологов

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Ежегодные соревнования для знатоков горных пород и минералов среди школьников впервые проходят в Свердловской области.
Фото: youtube.com/kamgov_41
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XIII Всероссийскую открытую полевую олимпиаду юных геологов принимает Уральский государственный горный университет, рассказали "РГ" в пресс-службе вуза. Из-за пандемии ее решили устроить в онлайн-формате.

В состязаниях участвуют ребята не только из России, но и стран ближнего зарубежья. Сейчас олимпиадные задания осваивают 33 команды. Две из них - местные: в них вошли представители клубов и кружков из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Заречного. По словам ректора УГГУ Алексея Душина, за счет нового формата число желающих выросло, а конкурсные состязания вновь стали международными.

- Мы специально разработали дистанционный формат, чтобы не отменять олимпиаду. Участники проверят свои навыки при описании геологических разрезов, чтении волновых полей и анализе данных. Им важно научиться понимать экономику процессов, разбираться в современных технологиях и экологическому мышлению, - отметил врио руководителя Федерального агентства по недропользованию РОСНЕДРА Евгений Петров.

Геологам предстоит выполнять полевые задания виртуально: они представят в командах научные доклады, сдадут технику безопасности и профильные дисциплины, связанные с разведкой недр и так далее. Пять дней школьники будут собираться на площадке в своем регионе и под прицелом компьютерных камер, при поддержке специально обученных волонтеров решать олимпиадные задачки. Это похоже на подготовку к настоящему вузовскому экзамену.

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В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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