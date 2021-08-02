Раскрытого челябинским ФСБ агента СБУ осудили за контрабанду оружия

Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор агенту службы безопасности Украины, некоторое время проживавшему в Челябинской области и пытавшемуся переправить на родину продукцию военного назначения. Он признан виновным в покушении на контрабанду вооружения и военной техники.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий путем задержания с поличным пресечена контрабанда в Украину продукции военного назначения - головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса , - сообщили в пресс-службе ФСБ России. - В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины. При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации.

Хорошо законспирированный агент СБУ вел переговоры о продаже военных разработок из Челябинской области. Сделка состоялась в Марий Эл, откуда оборудование должны были переправить в Украину. Однако в операцию вмешались наши спецслужбы.

Ранее осужденный бизнесмен уже попадал в поле зрения СМИ после громкой истории о продаже военных секретов Украины. Сообщалось, что, работая по заданию СБУ, он разоблачил киевского военного, который мечтал заработать на секретной информации.