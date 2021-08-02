Уральцы смогут увидеть в небе яркий метеоритный поток

Две ночи - с 11 на 12 и с 12 на 13 августа - в небе над Екатеринбургом будет пролетать метеоритный поток Персеиды.

Космическое событие происходит каждый год, но нынче претендует на звание одного из самых приметных, так как обычная помеха для просмотра - Луна - зайдет до начала кульминации метеорного потока, рассказал инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Наблюдать поток нужно в северо-восточной части неба. Причем, подойдет даже городская местность, если в глаза не попадает яркий свет фонарей или окон домов. Так, в час ночи удастся увидеть до 10 ярких метеоров, а за пределами мегаполиса - все 20-30.