В Свердловской области завели дело о сходе с рельсов восьми вагонов

В обстоятельствах железнодорожного инцидента, который произошел в конце июня на территории Свердловской области, разбираются следователи.

Тогда, 30 числа, в 15.08 на отрезке пути Ревда - Решеты восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Никто не пострадал, ущерба природе в результате тоже причинено не было, но повреждено более 100 метров железнодорожного полотна, а Свердловской железной дороге нанесен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело. В адрес руководства подразделения железнодорожной компании готовится представление об усилении контроля за работой подчиненных", - передает пресс-служба Центрального МСУт УрФО.