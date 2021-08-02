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2 августа 2021 г.

Распоряжение губернатора Рязанской области от 29 июля 2021 года № 208-рг

Дата подписания 29 июля 2021 г.
Опубликован 2 августа 2021 г.
Вступает в силу 29 июля 2021 г., 3 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 3Г.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28,10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от 03.11.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11.2020 № 400-рг, от 19.11.2020 № 407-рг, от 20.11.2020 № 408-рг, от 04.12.2020 № 428-рг, от 10.12.2020 № 435-рг, от 17.12.2020 № 444-рг, от 25.12.2020 № 460-рг, от 29.12.2020 № 471-рг, от 15.01.2021 № 2-рг, от 15.01.2021 № 3-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 10.02.2021 № 30-рг, от 25.02.2021 № 44-рг, от 10.03.2021 № 57-рг, от 24.03.2021 № 74-рг, от 31.03.2021 № 83-рг, от 08.04.2021 № 94-рг, от 16.04.2021 № 105-рг, от 30.04.2021 № 121-рг, от 21.05.2021 № 135-рг, от 04.06.2021 № 144-рг, от 16.06.2021 № 152-рг, от 30.06.2021 № 166-рг, от 12.07.2021 № 186-рг, от 15.07.2021 № 191-рг) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 6 дополнить словами ", с 3 по 16 августа 2021 года";

2) в абзаце шестом пункта 8 слова "по 2 августа 2021 года" заменить словами "по 16 августа 2021 года";

3) в пункте 25:

абзац семнадцатый после слов "по 5 июля 2021 года" дополнить словами ", с 3 по 30 августа 2021 года";

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"психоневрологических интернатах (за исключением ГБСУ РО "Ухоловский психоневрологический интернат", ГБСУ РО "Ряжский психоневрологический интернат", ГБСУ РО "Ухорский психоневрологический интернат"), ГБСУ РО "Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", ГБУ РО "Центр соц. адаптации для лиц БОМЖ", стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения (за исключением ГБУ РО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Семья", ГБУ РО "Спасский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ РО "Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения"), обеспечив при этом необходимую численность персонала смены с целью соблюдения трудового законодательства, а также предоставление 3-разового питания персоналу смены.";

абзац двадцатый признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев третьего, четвертого подпункта 3 пункта 1, которые вступают в силу с 3 августа 2021 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



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