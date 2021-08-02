Сенаторы обсудят вопросы международного наблюдения на выборах в Госдуму

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета на совещании 6 августа обсудит вопросы международного наблюдения на парламентских выборах. Об этом сообщил ее председатель Андрей Климов.

"Рабочая группа комиссии Совфеда обсудит вопросы международного наблюдения над выборами в России", - сказал Климов РИА Новости.

По словам сенатора, в совещании примут участие представители Центризбиркома, министерства иностранных дел и Общественной палаты.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут 17-19 сентября.