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02.08.2021 19:37
Рубрика: Власть

Сенаторы обсудят вопросы международного наблюдения на выборах в Госдуму

Текст: Дмитрий Гончарук

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета на совещании 6 августа обсудит вопросы международного наблюдения на парламентских выборах. Об этом сообщил ее председатель Андрей Климов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Рабочая группа комиссии Совфеда обсудит вопросы международного наблюдения над выборами в России", - сказал Климов РИА Новости.

По словам сенатора, в совещании примут участие представители Центризбиркома, министерства иностранных дел и Общественной палаты.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут 17-19 сентября.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

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